Рубль на фоне стабилизации внешнего фона корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне

Москва. 6 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,18-65,33 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,19 руб./$1 (-34,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,03 руб./EUR1 (-33 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 33,69 копейки к уровню закрытия понедельника, до 68,72 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,29 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 65,68 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро после сильного падения накануне, поддержку российской валюте оказывает стабилизация внешних площадок и рынка нефти после того, как ЦБ Китая решил установить фиксинг юаня сильнее ожиданий, что успокоило инвесторов на фоне того, что ранее США назвали страну валютным манипулятором.

Министерство финансов США назвало Китай страной, манипулирующей валютой, и в условиях эскалации торгового конфликта это может стать также основанием для новых протекционистских мер против Китая. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

"Китай всегда использовал валютные манипуляции, чтобы украсть наши предприятия и фабрики, навредить нашим рабочим местам, снизить заработную плату наших рабочих и нанести ущерб ценам наших фермеров. Больше - нет!" - добавил Трамп.

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,07% - до $60,45 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,13% - до $55,31 за баррель. На торгах в понедельник цена Brent упала на 3,36% и составляла на закрытие $59,81 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 1,74%, до $54,69 за баррель.

По мнению аналитиков, если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на $15-20 за баррель.