Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер

"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и нанесет повреждения нефтедобывающим мощностям. Однако для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж, которые мы наблюдаем чуть ли не ежедневно на протяжении последних трех недель. Первой целью роста "черного золота" выступает отметка 65 долларов за баррель, а более дальняя цель - 67,5 долларов", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.