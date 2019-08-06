.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
.
06 августа 2019 года 10:30
Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и нанесет повреждения нефтедобывающим мощностям. Однако для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж, которые мы наблюдаем чуть ли не ежедневно на протяжении последних трех недель. Первой целью роста "черного золота" выступает отметка 65 долларов за баррель, а более дальняя цель - 67,5 долларов", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
.
06 августа 2019 года 11:51
Снижение фьючерсов на железную руду позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь - Альфа-банк
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t. Это позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь, сообщается в обзоре Альфа-банка. "В понедельник фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:40
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх после трехдневного падения из-за бегства от риска под давлением эскалации торговой войны США-КНР, отскоку способствуют попытки консолидации на внешних площадках; индекс МосБиржи превысил 2670 пунктов, при этом лидируют бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку. читать дальше
.06 августа 2019 года 11:34
"Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе, несмотря на смягчение напряженности в связи с санкциями в минувшие выходные на фоне эскалации напряженности в связи с торговой войной. Производители золота будут пользоваться наибольшей популярностью среди покупателей на этой... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:27
На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк
"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:24
"Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EUR/USD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:12
Возможное превышение производственного плана Polymetal еще больше укрепляет его инвестиционную привлекательность - ВТБ Капитал
Финансовый директор Полиметалла Максим Назимок дал интервью агентству Интерфакс, основные тезисы которого приведены в обзоре ВТБ Капитала: 1. Объем производства компании в 2019 г. может незначительно превысить запланированный показатель 2. Помимо продажи месторождения Ведуга и создания на... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:08
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал". "Вчера инвесторы отыгрывали разъяснения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), касающиеся пакета санкций... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:03
"Российские индексы растут в первые минуты торгов вторника. Индекс МосБиржи восстанавливается из района двухмесячных минимумов. Рынок демонстрирует технический отскок вслед за отскоком цен на нефть, которые сегодня растут на 1%, удерживаясь выше $60 за баррель по марке Brent. Более скромный отскок... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:51
Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets
"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то,... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:41
"По данным Минфина, объем валютных интервенций с 7 августа по 5 сентября составит 246,2 млрд руб., что лишь маржинально больше объемов предыдущего месяца (231 млрд руб.). С учетом отложенных интервенций ежедневный объем покупок составит 14,3 млрд руб. (около $220 млн/день). В целом заявленный... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:22
Рубль на фоне стабилизации внешнего фона корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне
Москва. 6 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти. читать дальше
.06 августа 2019 года 10:20
В понедельник инвесторы покупали подешевевшие на прошлой неделе рублевые облигации, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,39% (-8 б.п.). Влияние нового пакета санкций США на российский госдолг было оценено инвесторами как незначительное. Ослабление китайской... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:02
Во вторник аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов российскими акциями и полагают, что в дальнейшем в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов. читать дальше
.06 августа 2019 года 10:00
Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала накануне, полагают аналитики. читать дальше
.06 августа 2019 года 09:58
"После провала в конце прошлой недели рубль смог отвоевать часть потерь, но и к концу понедельника давление на него вновь усилилось из-за падения нефти к отметке $60 за баррель. В новом пакете американских рестрикций нет никаких запретов на инвестирование в рублёвые ОФЗ, соответственно, никаких... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.