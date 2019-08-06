Рынок рублевых облигаций демонстрирует устойчивость к внешнему негативу - Промсвязьбанк

В понедельник инвесторы покупали подешевевшие на прошлой неделе рублевые облигации, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,39% (-8 б.п.). Влияние нового пакета санкций США на российский госдолг было оценено инвесторами как незначительное. Ослабление китайской валюты и объявление США планов ввести с 1 сентября 10% пошлины на китайский импорт стоимостью 300 млрд долл снизили спрос на локальные облигации развивающихся стран. Вчера доходность десятилетних гособлигаций Бразилии выросла на 14 б.п. – до 7,37%, ЮАР – до 9,69% (+7 б.п.), Индонезии – до 7,66% (+12 б.п.), Турции – до 15,13% (+9 б.п.).

"Российский рынок облигаций в понедельник выглядел лучше остальных ЕМ за счет коррекции, которая прошла на прошлой неделе, а также за счет сохраняющихся сильных ожиданий снижения ключевой ставки Банком России, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Сегодня Белгородская (АА-(ru) – АКРА) область планирует провести сбор заявок инвесторов на новый выпуск облигаций объемом 2 млрд руб. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 8,00% - 8,22% годовых на 5 лет (дюрация ~3,3 г.). Доходность бумаги (8,25% – 8,45%) предполагает премию к ОФЗ в размере 110 – 130 б.п. Учитывая относительно небольшой объем займа и сокращение предложения ОФЗ, ожидаем размещения облигаций Белгородской области ближе к нижней границе маркетируемого диапазона доходности. Рынок рублевых облигаций демонстрирует устойчивость к внешнему негативу".