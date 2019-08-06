.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
Счетная палата ожидает небольшое снижение уровня бедности в России по итогам 2-го квартала 2019 года. Однако к концу года этот показатель вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году
 
Санация банков обойдется ЦБ в 0,75-1,44 трлн руб.
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил "Ведомостям" зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и...
 
Минэкономразвития решило глубже погрузиться в проблемы пенсионного рынка
При Минэкономразвития создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ. Первое заседание экспертной группы состоялось на прошлой неделе, рассказали три участника и источник, знакомый с его результатами. Возглавить группу...
 
Профсоюз госслужащих просит увеличить суточные в командировках
Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы "не снижать уровня их жизни". Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений,...
 
06 августа 2019 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала накануне, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 5 августа рухнул на 767,27 пункта (2,9%) и составил 25717,74 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 87,31 пункта (2,98%) - до 2844,74 пункта. Nasdaq Composite потерял 278,03 пункта (3,47%) и составил 7726,04 пункта. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" - до гораздо более высоких уровней.

Вместе с тем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне около 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта пересекла рубеж 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин. Трамп уже выступил с критикой действий китайского ЦБ. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются во вторник после падения в понедельник, вызванного ухудшением американо-китайских отношений, но темпы снижения фондовых индексов замедлились. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет во вторник утром более 0,3%, что говорит о возможной позитивной коррекции американских акций. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,66%. Китайский Shanghai Composite потерял 1,35%, Shenzhen Composite - 1,55%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%. Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,4%. Индийский BSE Sensex прибавил 0,4%, тайский SE Thai - 0,2%.

В свою очередь нефть эталонных марок дорожает утром во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,04% - до $60,43 за баррель. На торгах в понедельник цена упала на 3,36% и составляла на закрытие $59,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,12% - до $55,30 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 1,74%, до $54,69 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,106 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,413 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 августа снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (3-5 августа) 0,04%, поднявшись до 619,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-07" (+0,85%), "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,48%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,75%), "Магнит-003Р-02" (-0,7%) и "Роснефть 001Р-04" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каскад" 6 августа в 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 13 августа. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в ООО Global Insulator Group, GIG) 6-14 августа проведет сбор заявок на облигации серии 1-002 объемом 250 млн рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 15 августа. Облигации сроком обращения 5 лет будут размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых, ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрены колл-опционы в даты окончания 4-го, 8-го, 12-го и 16-го купонов, а также 4-летняя оферта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций объемом до 750 млн рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. В обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 250 млн рублей.

Совет директоров АО "Лизинговая компания "Европлан" принял решение о размещении двух дополнительных 10-летних выпусков биржевых облигации серий БО-05 - БО-06 суммарным объемом 4 млрд рублей. Дата размещения пока не определена. ЛК "Европлан" в мае полностью разместила выпуск облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,4% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, объявлена 2-летняя оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. Выпуск серии БО-05 с 2-летней офертой объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 10 лет размещался в феврале текущего года по ставке 9,75% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 7,75% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 6,965 млн облигаций серии А31 по цене 100% от номинала. На эмиссионном счету эмитента уже находилось 35 тыс. облигаций выпуска. Таким образом, на данный момент компания выкупила с рынка весь выпуск на сумму 7 млрд рублей. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 августа 2019 года 11:51
Снижение фьючерсов на железную руду позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь - Альфа-банк
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t. Это позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь, сообщается в обзоре Альфа-банка. "В понедельник фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром поднялся выше 2670п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидирует Уралкалий
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх после трехдневного падения из-за бегства от риска под давлением эскалации торговой войны США-КНР, отскоку способствуют попытки консолидации на внешних площадках; индекс МосБиржи превысил 2670 пунктов, при этом лидируют бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:34
Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе - Альфа-банк
"Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе, несмотря на смягчение напряженности в связи с санкциями в минувшие выходные на фоне эскалации напряженности в связи с торговой войной. Производители золота будут пользоваться наибольшей популярностью среди покупателей на этой...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:27
На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк
"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:24
Рубль торгуется в тренде с прочими рисковыми активами - "Нордеа Банк"
"Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EUR/USD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:12
Возможное превышение производственного плана Polymetal еще больше укрепляет его инвестиционную привлекательность - ВТБ Капитал
Финансовый директор Полиметалла Максим Назимок дал интервью агентству Интерфакс, основные тезисы которого приведены в обзоре ВТБ Капитала: 1. Объем производства компании в 2019 г. может незначительно превысить запланированный показатель 2. Помимо продажи месторождения Ведуга и создания на...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:08
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал". "Вчера инвесторы отыгрывали разъяснения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), касающиеся пакета санкций...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:03
В целом пока явного повода для улучшения сентимента на рынках акций не поступало - БКС
"Российские индексы растут в первые минуты торгов вторника. Индекс МосБиржи восстанавливается из района двухмесячных минимумов. Рынок демонстрирует технический отскок вслед за отскоком цен на нефть, которые сегодня растут на 1%, удерживаясь выше $60 за баррель по марке Brent. Более скромный отскок...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:51
Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets
"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то,...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:41
USD/RUB продолжить торговаться в диапазоне 65-65,5 - Росбанк
"По данным Минфина, объем валютных интервенций с 7 августа по 5 сентября составит 246,2 млрд руб., что лишь маржинально больше объемов предыдущего месяца (231 млрд руб.). С учетом отложенных интервенций ежедневный объем покупок составит 14,3 млрд руб. (около $220 млн/день). В целом заявленный...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:30
Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:22
Рубль на фоне стабилизации внешнего фона корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне
Москва. 6 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:20
Рынок рублевых облигаций демонстрирует устойчивость к внешнему негативу - Промсвязьбанк
В понедельник инвесторы покупали подешевевшие на прошлой неделе рублевые облигации, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,39% (-8 б.п.). Влияние нового пакета санкций США на российский госдолг было оценено инвесторами как незначительное. Ослабление китайской...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:02
Утренние прогнозы: внешний негатив продолжает давить на отечественные акции
Во вторник аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов российскими акциями и полагают, что в дальнейшем в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 09:58
Рубль оказался в противоречивой ситуации - "Открытие Брокер"
"После провала в конце прошлой недели рубль смог отвоевать часть потерь, но и к концу понедельника давление на него вновь усилилось из-за падения нефти к отметке $60 за баррель. В новом пакете американских рестрикций нет никаких запретов на инвестирование в рублёвые ОФЗ, соответственно, никаких...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.