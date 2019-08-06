Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала накануне, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 5 августа рухнул на 767,27 пункта (2,9%) и составил 25717,74 пункта. Standard & Poor's 500 понизился на 87,31 пункта (2,98%) - до 2844,74 пункта. Nasdaq Composite потерял 278,03 пункта (3,47%) и составил 7726,04 пункта. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" - до гораздо более высоких уровней.

Вместе с тем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне около 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта пересекла рубеж 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин. Трамп уже выступил с критикой действий китайского ЦБ. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются во вторник после падения в понедельник, вызванного ухудшением американо-китайских отношений, но темпы снижения фондовых индексов замедлились. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет во вторник утром более 0,3%, что говорит о возможной позитивной коррекции американских акций. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,66%. Китайский Shanghai Composite потерял 1,35%, Shenzhen Composite - 1,55%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%. Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,4%. Индийский BSE Sensex прибавил 0,4%, тайский SE Thai - 0,2%.

В свою очередь нефть эталонных марок дорожает утром во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,04% - до $60,43 за баррель. На торгах в понедельник цена упала на 3,36% и составляла на закрытие $59,81 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,12% - до $55,30 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 1,74%, до $54,69 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,106 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,413 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 августа снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (3-5 августа) 0,04%, поднявшись до 619,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-07" (+0,85%), "Альфа-Банк-002Р-02" (+0,48%) и "ГТЛК-001Р-13" (+0,43%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,75%), "Магнит-003Р-02" (-0,7%) и "Роснефть 001Р-04" (-0,52%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каскад" 6 августа в 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Техническое размещение 3-летнего выпуска запланировано на 13 августа. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" (ЮАИЗ, входит в ООО Global Insulator Group, GIG) 6-14 августа проведет сбор заявок на облигации серии 1-002 объемом 250 млн рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 15 августа. Облигации сроком обращения 5 лет будут размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых, ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны квартальные. Предусмотрены колл-опционы в даты окончания 4-го, 8-го, 12-го и 16-го купонов, а также 4-летняя оферта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций объемом до 750 млн рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. В обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 250 млн рублей.

Совет директоров АО "Лизинговая компания "Европлан" принял решение о размещении двух дополнительных 10-летних выпусков биржевых облигации серий БО-05 - БО-06 суммарным объемом 4 млрд рублей. Дата размещения пока не определена. ЛК "Европлан" в мае полностью разместила выпуск облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,4% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, объявлена 2-летняя оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. Выпуск серии БО-05 с 2-летней офертой объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 10 лет размещался в феврале текущего года по ставке 9,75% годовых.

ООО "Финконсалт" установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 7,75% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд.

АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 6,965 млн облигаций серии А31 по цене 100% от номинала. На эмиссионном счету эмитента уже находилось 35 тыс. облигаций выпуска. Таким образом, на данный момент компания выкупила с рынка весь выпуск на сумму 7 млрд рублей. Компания разместила облигации серии А31 на 7 млрд рублей в январе 2015 года. Ставка текущего купона - 0,05% годовых. Дата погашения займа - 1 февраля 2034 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.