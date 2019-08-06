Рубль оказался в противоречивой ситуации - "Открытие Брокер"

"После провала в конце прошлой недели рубль смог отвоевать часть потерь, но и к концу понедельника давление на него вновь усилилось из-за падения нефти к отметке $60 за баррель. В новом пакете американских рестрикций нет никаких запретов на инвестирование в рублёвые ОФЗ, соответственно, никаких существенных изменений на рынке не ожидается. Минфин с 7 августа по 5 сентября направит на покупку валюты 246,2 млрд рублей. Это немного больше средств, чем в предыдущий период, но сумма не должна казаться неподъёмной для отечественного валютного рынка. Впрочем, если нефть продолжит дешеветь, то поток валюты от экспортёров сократится и баланс сместится в сторону ослабления рубля до следующего периода реализации валютных закупок. В целом текущее ослабление рубля в большей степени обусловлено рисками торговой войны США и Китая, которые заставляют капитал бежать от риска в защитные инструменты. Внешний фон остаётся негативным, хотя пик негатива был пройдён ночью, когда поступило официальное заявление из США, обвиняющее Китай в валютных манипуляциях. Народный банк Китая предпринял шаги по сдерживанию ослабления юаня, что немного успокоило рынки. Тем не менее, ждём вновь небольшой просадки российских индексов в начале дня. Кроме того, ответные шаги Китая по американскому экспорту могут быть крайне выгодными для российских производителей. Рубль на этом фоне оказался в противоречивой ситуации. С одной стороны, глобальная ситуация говорит о рисках ослабления, но открывающиеся возможности, напротив, предлагают варианты укрепления", - указывает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.