Утренние прогнозы: внешний негатив продолжает давить на отечественные акции

Во вторник аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов российскими акциями и полагают, что в дальнейшем в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Обстановка на развивающихся рынках остается неблагоприятной из-за фактора "торговых войн", но в течение вторника не исключена возможность приостановки коррекции вниз по индексу РТС - Китай предпринял действия для стабилизации курса юаня (после получения от США статуса "валютного манипулятора"), что может способствовать некоторому ослаблению напряженности на рынках. Вместе с тем значения индексов волатильности остаются на уровнях, характерных для фазы снижения на фондовых рынках, что заставляет говорить о высокой вероятности возобновления продаж в краткосрочной перспективе. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль - стабилизация курса китайского юаня может способствовать некоторому "охлаждению" спекулятивного спроса на доллар США".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник с утра ситуация сильно улучшилась: американские фьючерсы подрастают почти на полпроцента, в районе 60,5 долларов торгуется нефть. Скорее всего, инвесторы, оправившись от паники, решили отыграть резкий рост ожиданий, что Трампу удастся продавить ФРС и заставить ее снизить ставку уже на следующем заседании. Об отсутствии признаков полномасштабного мирового кризиса свидетельствует и слабеющий доллар: вчера пара евро-доллар росла на процент. Поэтому о массовом "бегстве в качество" говорить пока рано. В таких условиях сегодняшнее открытие нашего рынка может произойти с незначительным "минусом", но потом ситуация должна начать выправляться. Однако увлекаться покупками не стоит, как не стоит и забывать про "стопы", поскольку вероятность похода индекса МосБиржи в район сильной поддержки 2600 пунктов сохраняется".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Российский рынок акций в понедельник снижался вместе с мировыми площадками, но индекс МосБиржи смог удержать важную отметку в 2650 пунктов, от которой сегодня может начаться небольшое коррекционное восстановление. При этом в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения к уровню 2600 пунктов, что будет связано в первую очередь с внешним негативом, т.к. риски санкций временно отошли на второй план и уже отыграны рынком, а внутренние факторы не так очевидны. Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса МосБиржи в нижней части диапазона 2640-2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением порядка 0,2-0,3%, вблизи отметки 2655 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в район 2670 пунктов. Мы можем увидеть в нем сдержанный технический отскок после заметной двухдневной просадки. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация июньской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 мск)".