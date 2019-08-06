По индексу МосБиржи возможно небольшое коррекционное восстановление - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в понедельник снижался вместе с мировыми площадками, но индекс МосБиржи смог удержать важную отметку в 2650 пунктов, от которой сегодня может начаться небольшое коррекционное восстановление. При этом в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения к уровню 2600 пунктов, что будет связано в первую очередь с внешним негативом, т.к. риски санкций временно отошли на второй план и уже отыграны рынком, а внутренние факторы не так очевидны. Вероятным сценарием на сегодня мы видим движение индекса МосБиржи в нижней части диапазона 2640-2700 пунктов", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.