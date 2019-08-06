Краткосрочный настрой на рынке акций остается нисходящим с возможностью роста при улучшении внешних факторов - ИК "Велес Капитал"

"Утром во вторник российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под давлением мирового уклонения от риска ввиду обострения торгового конфликта между США и Китаем. Коррекционный рост цен на нефть и фьючерсов на американские индексы будет сдерживать продажи в течение дня (особенно ввиду близости важных технических уровней). Краткосрочный настрой на рынке остается нисходящим с возможностью коррекционного роста при улучшении внешних факторов", - говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой.