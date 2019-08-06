Российские акции попробуют подрасти - Алор Брокер

"Во вторник с утра ситуация сильно улучшилась: американские фьючерсы подрастают почти на полпроцента, в районе 60,5 долларов торгуется нефть. Скорее всего, инвесторы, оправившись от паники, решили отыграть резкий рост ожиданий, что Трампу удастся продавить ФРС и заставить ее снизить ставку уже на следующем заседании. Об отсутствии признаков полномасштабного мирового кризиса свидетельствует и слабеющий доллар: вчера пара евро-доллар росла на процент. Поэтому о массовом "бегстве в качество" говорить пока рано. В таких условиях сегодняшнее открытие нашего рынка может произойти с незначительным "минусом", но потом ситуация должна начать выправляться. Однако увлекаться покупками не стоит, как не стоит и забывать про "стопы", поскольку вероятность похода индекса МосБиржи в район сильной поддержки 2600 пунктов сохраняется", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.