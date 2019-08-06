После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в район 2670 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением порядка 0,2-0,3%, вблизи отметки 2655 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2640, 2630 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в район 2670 пунктов. Мы можем увидеть в нем сдержанный технический отскок после заметной двухдневной просадки. Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация июньской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17:00 мск)", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.