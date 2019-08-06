.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года
.
ГЛАВНОЕ
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
Счетная палата ожидает небольшое снижение уровня бедности в России по итогам 2-го квартала 2019 года. Однако к концу года этот показатель вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году
 
Санация банков обойдется ЦБ в 0,75-1,44 трлн руб.
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил "Ведомостям" зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и...
 
Минэкономразвития решило глубже погрузиться в проблемы пенсионного рынка
При Минэкономразвития создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ. Первое заседание экспертной группы состоялось на прошлой неделе, рассказали три участника и источник, знакомый с его результатами. Возглавить группу...
 
Профсоюз госслужащих просит увеличить суточные в командировках
Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы "не снижать уровня их жизни". Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений,...
 
06 августа 2019 года 09:50

Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года

Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются во вторник. Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник.

Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 5 августа упал на 767,27 пункта (2,9%) и составил 25717,74 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 87,31 пункта (2,98%) - до 2844,74 пункта.

Nasdaq Composite потерял 278,03 пункта (3,47%) и составил 7726,04 пункта.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" - до гораздо более высоких уровней.

Вместе с тем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта превысила отметку в 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.

Трамп уже выступил с критикой действий китайского ЦБ.

"Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

В свою очередь председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

"Эскалация американо-китайской торговой войны достигла той точки, в которой практически невозможно оценить сопутствующие риски", - отметил старший рыночный стратег компании National Securities Арт Хоган.

Котировки акций всех 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, опустились в понедельник. Apple потеряла 5,2% капитализации, Visa Inc. - 4,8%, бумаги Microsoft подешевели на 3,4%.

Особенно сильно снизилась рыночная стоимость финансовых компаний. Акции крупнейших банков Уолл-стрит JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup подешевели на 3%, 4,4% и 3,6% соответственно. Курс акций инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway опустился на 2,4%.

Цена бумаг онлайн-площадки для продажи машин Cars.com рухнула на 34% на сообщении, что руководство завершило стратегический пересмотр бизнеса, так и не получив предложений о покупке компании.

Капитализация фармкомпании GlycoMimetics упала на 59% после неудачных результатов клинического тестирования препарата против серповидно-клеточной анемии.

Тем временем акции производителя медицинского оборудования Abiomed подорожали на 2%. Американские регуляторы приняли решение несколько повысить выплаты по страховке за установку кардионасосов производства компании, хотя ранее ожидалось, что размер выплат будет снижен более чем на четверть.

Цена бумаг производителя продуктов питания Tyson Foods выросла на 5,1% благодаря сильной квартальной отчетности и хорошему прогнозу на текущий год.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются во вторник после падения в понедельник, вызванного ухудшением американо-китайских отношений.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 0,65%, более широкий Topix - на 0,44%.

Китайский Shanghai Composite потерял 1,35%, Shenzhen Composite - 1,55%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,4%.

Индийский BSE Sensex прибавил 0,4%, тайский SE Thai - 0,2%.

Торги понедельника стали для американского рынка акций худшими с начала года, и азиатские рынки опускаются вслед за ними из-за еще большего ухудшения напряженности между США и Китаем.

Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия введения новых пошлин на китайские товары, ввозимые в США - о такой возможности на выходных заявил Дональд Трамп. По словам старшего стратега компании National Securities Арта Хогана, "эскалация американо-китайской торговой войны достигла той точки, в которой практически невозможно оценить сопутствующие риски".

В частности, накануне Китай ослабил курс нацвалюты, что дало аналитикам повод предположить, что Пекин готов использовать юань как оружие в торговой войне. Руководство китайского ЦБ заявило об отсутствии таких намерений, что не помешало Трампу выступить с резкой критикой действий центробанка.

"Трейдеры готовятся к самому худшему сценарию, при котором будет наблюдаться затяжное падение фондовых рынков, снижение доходности американских гособлигаций и массовый уход в защитные активы", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.

Акции японского оператора связи SoftBank дешевеют во вторник на 2,9%, автопроизводителя Toyota - на 2,4%, ритейлера одежды FastRetailing - на 1,1%.

Цена бумаг гонконгского девелопера Hang Lung Properties рухнула на 6,1%, производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 1,8%, оператора казино Sands China - на 2,25%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics опустилась на 1,1%, SK Hynix - на 4,2%.

Австралийская нефтедобывающая компания Beach Energy потеряла 1% рыночной стоимости, банковская группа Westpac Banking - 2,6%.

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 МСК подорожали на $0,59 (0,99%) - до $60,40 за баррель. На торгах в понедельник цена упала на $2,08 (3,36%) и составляла на закрытие $59,81 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,57 (1,04%) - до $55,26 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,97 (1,74%), до $54,69 за баррель.

Падение котировок в понедельник спровоцировали заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на китайские товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения.

После этого Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальном уровне за год, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до минимума с 2008 года. Это вызвало слухи о том, что Пекин готов снижать курс нацвалюты, чтобы компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка.

Между тем во вторник справочный курс юаня от ЦБ оказался выше, чем ожидали аналитики: 6,9683 юаня за $1 вместо консенсус-прогноза в 6,9871 юаня за $1. На торгах в Гонконге юань укрепился на 0,1%, до 7,0408 за $1, после падения на 1,5% накануне.

"НБК сигнализирует о желании смягчить обесценивание юаня, - говорит глава отдела макростратегии на азиатском рынке в Westpac Banking Фрэнсис Чунь. - Оффшорный юань не раз сталкивался с сопротивлением на уровне порядка 7,1 за $1, и я полагаю, что он останется близко к этому уровню".

Вместе с тем риски эскалации торговой войны по-прежнему высоки, и большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка.

По мнению управляющего партнера VM Markets Стивена Иннза, если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на $15-20 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 августа 2019 года 11:51
Снижение фьючерсов на железную руду позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь - Альфа-банк
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t. Это позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь, сообщается в обзоре Альфа-банка. "В понедельник фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром поднялся выше 2670п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидирует Уралкалий
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх после трехдневного падения из-за бегства от риска под давлением эскалации торговой войны США-КНР, отскоку способствуют попытки консолидации на внешних площадках; индекс МосБиржи превысил 2670 пунктов, при этом лидируют бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:34
Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе - Альфа-банк
"Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе, несмотря на смягчение напряженности в связи с санкциями в минувшие выходные на фоне эскалации напряженности в связи с торговой войной. Производители золота будут пользоваться наибольшей популярностью среди покупателей на этой...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:27
На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк
"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:24
Рубль торгуется в тренде с прочими рисковыми активами - "Нордеа Банк"
"Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EUR/USD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:12
Возможное превышение производственного плана Polymetal еще больше укрепляет его инвестиционную привлекательность - ВТБ Капитал
Финансовый директор Полиметалла Максим Назимок дал интервью агентству Интерфакс, основные тезисы которого приведены в обзоре ВТБ Капитала: 1. Объем производства компании в 2019 г. может незначительно превысить запланированный показатель 2. Помимо продажи месторождения Ведуга и создания на...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:08
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал". "Вчера инвесторы отыгрывали разъяснения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), касающиеся пакета санкций...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:03
В целом пока явного повода для улучшения сентимента на рынках акций не поступало - БКС
"Российские индексы растут в первые минуты торгов вторника. Индекс МосБиржи восстанавливается из района двухмесячных минимумов. Рынок демонстрирует технический отскок вслед за отскоком цен на нефть, которые сегодня растут на 1%, удерживаясь выше $60 за баррель по марке Brent. Более скромный отскок...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:51
Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets
"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то,...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:41
USD/RUB продолжить торговаться в диапазоне 65-65,5 - Росбанк
"По данным Минфина, объем валютных интервенций с 7 августа по 5 сентября составит 246,2 млрд руб., что лишь маржинально больше объемов предыдущего месяца (231 млрд руб.). С учетом отложенных интервенций ежедневный объем покупок составит 14,3 млрд руб. (около $220 млн/день). В целом заявленный...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:30
Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:22
Рубль на фоне стабилизации внешнего фона корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне
Москва. 6 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:20
Рынок рублевых облигаций демонстрирует устойчивость к внешнему негативу - Промсвязьбанк
В понедельник инвесторы покупали подешевевшие на прошлой неделе рублевые облигации, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,39% (-8 б.п.). Влияние нового пакета санкций США на российский госдолг было оценено инвесторами как незначительное. Ослабление китайской...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:02
Утренние прогнозы: внешний негатив продолжает давить на отечественные акции
Во вторник аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов российскими акциями и полагают, что в дальнейшем в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:00
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала накануне, полагают аналитики.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.