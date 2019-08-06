Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются во вторник. Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник.

Американские фондовые индексы упали в понедельник максимальными темпами с начала года на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем.

Индекс Dow Jones Industrial Average МСК 5 августа упал на 767,27 пункта (2,9%) и составил 25717,74 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 87,31 пункта (2,98%) - до 2844,74 пункта.

Nasdaq Composite потерял 278,03 пункта (3,47%) и составил 7726,04 пункта.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" - до гораздо более высоких уровней.

Вместе с тем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне выше 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта превысила отметку в 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.

Трамп уже выступил с критикой действий китайского ЦБ.

"Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

В свою очередь председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям по китайской экономике и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

"Эскалация американо-китайской торговой войны достигла той точки, в которой практически невозможно оценить сопутствующие риски", - отметил старший рыночный стратег компании National Securities Арт Хоган.

Котировки акций всех 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, опустились в понедельник. Apple потеряла 5,2% капитализации, Visa Inc. - 4,8%, бумаги Microsoft подешевели на 3,4%.

Особенно сильно снизилась рыночная стоимость финансовых компаний. Акции крупнейших банков Уолл-стрит JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup подешевели на 3%, 4,4% и 3,6% соответственно. Курс акций инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway опустился на 2,4%.

Цена бумаг онлайн-площадки для продажи машин Cars.com рухнула на 34% на сообщении, что руководство завершило стратегический пересмотр бизнеса, так и не получив предложений о покупке компании.

Капитализация фармкомпании GlycoMimetics упала на 59% после неудачных результатов клинического тестирования препарата против серповидно-клеточной анемии.

Тем временем акции производителя медицинского оборудования Abiomed подорожали на 2%. Американские регуляторы приняли решение несколько повысить выплаты по страховке за установку кардионасосов производства компании, хотя ранее ожидалось, что размер выплат будет снижен более чем на четверть.

Цена бумаг производителя продуктов питания Tyson Foods выросла на 5,1% благодаря сильной квартальной отчетности и хорошему прогнозу на текущий год.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются во вторник после падения в понедельник, вызванного ухудшением американо-китайских отношений.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 0,65%, более широкий Topix - на 0,44%.

Китайский Shanghai Composite потерял 1,35%, Shenzhen Composite - 1,55%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,9%.

Южнокорейский индикатор Kospi снизился на 1,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,4%.

Индийский BSE Sensex прибавил 0,4%, тайский SE Thai - 0,2%.

Торги понедельника стали для американского рынка акций худшими с начала года, и азиатские рынки опускаются вслед за ними из-за еще большего ухудшения напряженности между США и Китаем.

Инвесторы продолжают оценивать возможные последствия введения новых пошлин на китайские товары, ввозимые в США - о такой возможности на выходных заявил Дональд Трамп. По словам старшего стратега компании National Securities Арта Хогана, "эскалация американо-китайской торговой войны достигла той точки, в которой практически невозможно оценить сопутствующие риски".

В частности, накануне Китай ослабил курс нацвалюты, что дало аналитикам повод предположить, что Пекин готов использовать юань как оружие в торговой войне. Руководство китайского ЦБ заявило об отсутствии таких намерений, что не помешало Трампу выступить с резкой критикой действий центробанка.

"Трейдеры готовятся к самому худшему сценарию, при котором будет наблюдаться затяжное падение фондовых рынков, снижение доходности американских гособлигаций и массовый уход в защитные активы", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.

Акции японского оператора связи SoftBank дешевеют во вторник на 2,9%, автопроизводителя Toyota - на 2,4%, ритейлера одежды FastRetailing - на 1,1%.

Цена бумаг гонконгского девелопера Hang Lung Properties рухнула на 6,1%, производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 1,8%, оператора казино Sands China - на 2,25%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics опустилась на 1,1%, SK Hynix - на 4,2%.

Австралийская нефтедобывающая компания Beach Energy потеряла 1% рыночной стоимости, банковская группа Westpac Banking - 2,6%.

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры, возможно, с использованием курса юаня в качестве инструмента в торговой войне.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:24 МСК подорожали на $0,59 (0,99%) - до $60,40 за баррель. На торгах в понедельник цена упала на $2,08 (3,36%) и составляла на закрытие $59,81 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,57 (1,04%) - до $55,26 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,97 (1,74%), до $54,69 за баррель.

Падение котировок в понедельник спровоцировали заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на китайские товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения.

После этого Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальном уровне за год, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до минимума с 2008 года. Это вызвало слухи о том, что Пекин готов снижать курс нацвалюты, чтобы компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Трамп прямо обвинил КНР в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка.

Между тем во вторник справочный курс юаня от ЦБ оказался выше, чем ожидали аналитики: 6,9683 юаня за $1 вместо консенсус-прогноза в 6,9871 юаня за $1. На торгах в Гонконге юань укрепился на 0,1%, до 7,0408 за $1, после падения на 1,5% накануне.

"НБК сигнализирует о желании смягчить обесценивание юаня, - говорит глава отдела макростратегии на азиатском рынке в Westpac Banking Фрэнсис Чунь. - Оффшорный юань не раз сталкивался с сопротивлением на уровне порядка 7,1 за $1, и я полагаю, что он останется близко к этому уровню".

Вместе с тем риски эскалации торговой войны по-прежнему высоки, и большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка.

По мнению управляющего партнера VM Markets Стивена Иннза, если Китай решит в ответ на действия США проигнорировать американские санкции против Ирана и начать закупать нефть в стране, цены могут упасть на $15-20 за баррель.