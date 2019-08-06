В течение вторника не исключена возможность приостановки коррекции вниз по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Обстановка на развивающихся рынках остается неблагоприятной из-за фактора "торговых войн", но в течение вторника не исключена возможность приостановки коррекции вниз по индексу РТС - Китай предпринял действия для стабилизации курса юаня (после получения от США статуса "валютного манипулятора"), что может способствовать некоторому ослаблению напряженности на рынках. Вместе с тем значения индексов волатильности остаются на уровнях, характерных для фазы снижения на фондовых рынках, что заставляет говорить о высокой вероятности возобновления продаж в краткосрочной перспективе. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 65,5 по паре доллар-рубль - стабилизация курса китайского юаня может способствовать некоторому "охлаждению" спекулятивного спроса на доллар США", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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