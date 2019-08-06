Ключевой фактор для всей группы валют EM - общий "аппетит" к риску на рынках - Промсвязьбанк

"В базовом сценарии в краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на консолидацию вблизи отметки в 65,50. Ключевой фактор для всей группы валют EM - общий "аппетит" к риску на рынках", - говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Сохраняющийся негатив на глобальных рынках оказывал умеренное давление на позиции валют развивающихся стран в ходе торгов понедельника, при этом в целом рубль смотрелся лучше конкурентов из группы валют EM. По итогам дня рубль потерял около 0,4%, в то время как потери бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда составляли 0,9-2,3%.

Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) за день продемонстрировал резкое снижение, вернувшись к минимумам мая (район 1610 пунктов). С точки зрения дальнейшей динамики валют EM, своеобразным маркером может стать дальнейшая динамика китайской валюты. В понедельник пара доллар/юань впервые с 2008 г. поднялась выше отметки в 7 юан/долл., но сегодня тенденция к ослаблению юаня пока не продолжается, что может способствовать временной передышке для валют развивающихся стран. Для группы валют EM общий риск-аппетит на рынках, разумеется, имеет определяющее значение.

Тема новых санкций к РФ отошла на второй план. Санкции на первичный суверенный долг в иностранной валюте не должны оказывать масштабного эффекта на рынок. При этом напомним, что в американском Конгрессе по-прежнему лежит ряд законопроектов, предусматривающих существенно более серьезные ограничения. До сентября американские законодатели находятся на парламентских каникулах, однако на данный момент полностью риски дальнейшего ужесточения санкций не нивелировались, и с наступлением осени теоретически работа по отдельным актам может возобновиться.

Из внутренних историй отметим публикацию Минфином РФ информационного сообщения, в котором был обозначен объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила - в период с 7 августа по 5 сентября ЦБ РФ по поручению Минфина осуществит покупку иностранной валюты на сумму в 246,2 млрд руб., что с учетом отложенных покупок ЦБ в ежедневном выражении будет составлять 14 млрд руб. Вновь отметим, что летние месяцы традиционно отмечены сезонно слабым счетом текущих операций, и в ближайший месяц приток валюты в страну по текущему счету, вероятно, будет меньше в сравнении с объемами покупки валюты в рамках бюджетного правила.

В базовом сценарии в краткосрочной перспективе в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на консолидацию вблизи отметки в 65,50. Ключевой фактор для всей группы валют EM - общий "аппетит" к риску на рынках", - пишет в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.