Рубль растет к доллару и снижается к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 5 августа. Доллар умеренно снижается, евро укрепляется на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в связи с опережающим снижением в паре с евро.

Курс доллара США составил 65,08 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,87 руб./EUR1 (максимальное значение с 13 июня), подорожав на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,94 копейки - до 68,58 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и снижается к евро вслед за котировками валют на глобальном рынке. Негативное влияние на американскую валюту оказали сигналы, что власти Китая могут начать использовать курс национальной валюты в торговой войне с США. При этом после существенной просадки в обеих парах на старте торгов и повышенной волатильности днем участники торгов сократили активность на вечерних торгах.

Пара "доллар/юань" в понедельник преодолела отметку 7 юаней за $1 впервые с 2008 года. Справочный курс юаня от Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) установлен на уровне около 6,9 юаня/$1 впервые с начала года. По мнению аналитиков, правительство Китая рассчитывает таким образом снизить негативные эффекты от торговой войны с США, избежав оттока капитала.

В свою очередь, председатель Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

Президент США Дональд Трамп назвал резкое ослабление курса юаня валютной манипуляцией властей КНР и серьезным нарушением. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в соцсети Twitter.

Трамп в выходные заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" до гораздо более высоких уровней. Ранее Трамп анонсировал введение с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд.

В Пекине это вызвало острое недовольство, и власти страны не исключили возможности ответного повышения тарифов на американские товары. В понедельник из сообщения агентства Bloomberg стало известно, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что на этот шаг Пекин пошел в ответ на "обострение торговых разногласий с Китаем, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".

Кроме того, ранее в понедельник участники локального рынка отыграли новости относительно санкционной темы. В субботу стал известен официальный перечень второго пакета санкций, вводимых США в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (накануне, то есть в пятницу, 2 августа, о подписании соответствующего указа неофициально сообщили американские СМИ). Согласно пресс-релизу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), второй пакет санкций вступит в силу с последней недели августа.

Для второго этапа санкций за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирование при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ. Первые санкции в отношении России по закону CBW Act в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери были введены год назад.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, одним из факторов динамики рубля в понедельник является тот факт, что участники торгов корректируют свои ожидания относительно анонсированных правительством США антироссийских санкций. "Котировки рубля меняются исходя из тех рисков, которые эти санкции несут в себе для российской экономики и финансового рынка. При этом индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI, который, помимо бюджетного правила, является основным курсообразующим фактором для рубля, повышается и уже отыграл почти половину пятничного падения. Коррекция индекса вверх наблюдается с учетом того, что сейчас игроки дают более взвешенные оценки американским инициативам. Тем не менее, свой негатив добавляет внешний фон, и из-за торговых войн под давлением находятся все классы рисковых активов в целом", - подчеркивает Нигматуллин.

"...Санкции создают определенные препятствия первичному размещению РФ облигаций, номинированных, прежде всего, в долларах (продать американским инвесторам бумаги получится лишь на вторичном рынке). Если аналогичные меры решат принять в ЕС (а также Швейцария), то тогда ухудшатся и условия заимствований в евро (а также во франках). Хорошей новостью является то, что ограничения не распространяются на ОФЗ, сделки на вторичном рынке и облигации, выпущенные госкомпаниями. Поэтому в целом эти санкции фундаментально нейтральны для долгового рынка РФ (учитывая, что нет потребности во внешних заимствованиях) и курса рубля, ослабление которого на прошлой неделе было вызвано, главным образом, итогами заседания ФРС, а также очередной волной эскалации торгового конфликта между США и Китаем (это вызвано глобальным risk-off)", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"...Разнонаправленное движение в основных валютах обусловлено динамикой пары "евро-доллар" на международном валютном рынке, где американская валюта несет существенные потери по отношению к европейской. При этом рубль, несмотря на снижение цен на нефть и бегство инвесторов от риска, выглядит лучше большинства валют EM, что можно объяснить падением российской валюты в конце прошлой недели, в результате чего часть игроков решила зафиксировать прибыль по спекулятивным "длинным" позициям в долларе. При этом у "медведей" в паре "доллар-рубль" с первого захода не получилось пробить поддержку на уровне 65 руб./$1", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

При этом рубль в ходе торгов в понедельник не отреагировал на сообщение Минфина РФ об увеличении в августе покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В период с 7 августа по 5 сентября ведомство купит на открытом рынке валюту в объеме 246,2 млрд рублей (11,2 млрд рублей в день). Это больше, чем в период с 5 июля по 6 августа - 231 млрд рублей в сумме и 10 млрд рублей в день, и меньше, чем в позапрошлый временной отрезок (310,3 млрд рублей и 16,3 млрд в день в июне).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

Нефть эталонных марок активно дешевеет в ходе торгов в понедельник на рисках, что торговый конфликт между США и Китаем не удастся разрешить в ближайшее время и что это негативно скажется на балансе спроса и предложения на мировом нефтяном рынке.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 2,13% - до $60,57 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,72% - до $55,26 за баррель.

В пятницу Brent выросла на 2,3%, составив на закрытие $61,89 за баррель, WTI - на 3,17% и завершила день на отметке $55,66 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 1%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 августа на 41,23 копейки, до 65,0546 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,55 копейки, до 72,3732 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в понедельник на 14,39 копейки по отношению к пятнице и составил 65,0293 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 3,23 копейки и составил 65,0407 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 305,128 млн, из которых $1 млрд 46,445 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 258,683 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 53,52 копейки по отношению к пятнице, до 72,3992 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 48,02 копейки и составил 72,517 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR781,901 млн, из которых EUR304,304 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR477,597 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц опустились на 1 б.п. - до 7,49% и 7,53% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне пятницы - 7,66% и 7,7% годовых.