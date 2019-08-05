Рынок акций РФ снизился третьи торги подряд на фоне общемирового отката, "Полюс" обновил максимум

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ в понедельник снизился третьи торги подряд на фоне общемирового отката из-за эскалации торгового противостояния США и Китая, однако снижение оказалась неглубоким благодаря новостям об умеренных новых антироссийских санкциях США, не затрагивающих ОФЗ; акции ПАО "Полюс" обновили свои максимумы на фоне роста золота.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2649,16 пункта (-1%), индекс РТС - 1282,29 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,1%.

Доллар просел до 65,09 рубля (-0,19 рубля).

Новые санкции против России запрещают американским банкам любое участие на первичном рынке суверенных евробондов РФ, следует из разъяснений, опубликованных Госдепом США. Американским банкам будет запрещено участие на первичном рынке российского суверенного долга, номинированного не в рублях. Также банки США не смогут выдавать валютные кредиты российскому правительству. Между тем новые санкции США не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций). Ограничения вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США и будут действовать минимум 12 месяцев.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,1%), "Газпрома" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,5%).

Обновили свои максимумы акции ПАО "Полюс" (+5,1%, до 6844,5 рубля), подросли бумаги АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, китайский Shanghai Composite потерял 1,6%), "минусует" Европа (DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 1,8-2,5%), продолжился откат в США (индекс S&P 500 теряет 2,2%) на фоне опасений усиления торговой войны.

Нефть в понедельник также снижается, цена Brent находится на $1,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 2 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,57 за баррель (-2,1% и +2,3% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $55,23 за баррель (-0,8% и +3,2% в пятницу).

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пекин, в свою очередь, пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин.

В выходные Трамп заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" - до гораздо более высоких уровней.

Заявления президента США о возможности дальнейшего увеличения импортных пошлин в отношении продукции из Китая перевесили опасения перебоев с поставками нефти после того, как Иран 31 июля задержал очередной танкер в Ормузском проливе.

Правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В США в понедельник вышла также слабая статистика: индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) в июле опустился до минимальных за три года 53,7 пункта при прогнозах роста до 55,5 пункта.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, рынок акций РФ в предыдущие дни сильно отставал от аналогов на фоне новостей о санкциях, в то время как глобальные рынки в основном отступали. Сейчас индекс РТС утратил позиции, завоеванные с начала лета. Дополнительное давление на котировки акций, помимо санкционной тематики, оказала упавшая нефть, которая не особо реагирует на сообщения о том, что на выходных Иран задержал иностранный танкер (хотя обычно такие новости оказывают умеренную поддержку ценам).

Тем не менее, настрой на глобальных рынках в понедельник резко негативный, а российский рынок выглядит чуть лучше аналогов, так как отчасти ослабли опасения, связанные с санкциями. В дополнение к негативным новостям о торговых переговорах США и Китая появились обвинения в том, что власти КНР поручили госпредприятиям приостановить закупки сельхозпродукции США, что стало очередным шагом в торговой войне. На текущей неделе ожидается меньше макростатистики, но больше корпоративной отчетности, также в центре внимания по-прежнему будут торговые переговоры США и КНР, а для России первостепенное значение будут иметь дальнейшие разъяснения о порядке применения объявленных в пятницу санкций США, полагают эксперты Sberbank CIB.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, даже с учетом рисков снижения мировой торговли из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем текущая цена Brent в районе $60-61 за баррель выглядит слишком низкой. Никакого переизбытка сырья на мировом рынке нет, запасы нефти в США снижаются 7 недель, и 6 недель падает и число действующих буровых установок. Однако на ухудшении мирового инвестиционного фона пока игроки не испытывают желания откупать просевшую нефть из-за опасений очередных распродаж с наступлением времени работы американских площадок. Сейчас первая цель роста нефтяных контрактов сместилась от отметки $67 к уровню чуть ниже $65 за баррель. Котировки "черного золота" могут сюда дойти, если Минэнерго США в среду в очередной раз сообщит о снижении запасов - на этом уровне "лонги" нужно частично прикрывать. Индекс МосБиржи продолжает неагрессивное сползание "под собственной тяжестью" в район 2600 пунктов, отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на внешних рынках произошел разгром в связи с обострением торговой войны США и КНР. Однако российский рынок акций выглядел весьма неплохо, рубль даже укрепился к доллару. Легкая паника конца прошлой недели, связанная с очередным пакетом американских санкций против РФ, оказалась чрезмерной. По сути, новые меры лишь препятствуют участию американских инвесторов в первичных размещениях российского госдолга, который номинирован не в рублях. Все остальное на текущий момент является мало актуальным, включая препятствие в финансировании международными финансовыми организациями, где РФ сама является донором. Нет никаких ограничений для банков, что позитивно отразилось на акциях финансового сектора. Однако лидером дня все же стали бумаги "Полюса" на фоне многолетних максимумов в золоте.

Слабость доллара на глобальном рынке можно объяснить тем, что торговая война способна существенно замедлить американскую экономику, что вынудит ФРС пойти на дальнейшее смягчение денежной политики. В Европе инвесторы испугались не только заявлений Трампа о новых тарифах для КНР, но и возможного начала валютных войн. Юань преодолел отметку 7 единиц за доллар, что случилось с ним впервые более чем за десятилетие. Вполне вероятно, что Вашингтон может ответить очередными мерами, обвинив Китай в валютных манипуляциях. Все это указывает на то, что торговая война продлится гораздо дольше, чем ожидалось ранее, а ее интенсивность может выйти за рамки привычных торговых споров.

Нефть могла подрасти на новости о задержании Ираном очередного танкера с контрабандным топливом в Ормузском проливе, но страхи торговой войны перевесили геополитические риски. Ослабление юаня также может привести к подорожанию топлива в Китае, что негативно отразится на его потреблении. Впрочем, пока Brent обнаруживает зону поддержки в диапазоне $60-61 за баррель. Во всяком случае, если Китай продолжит отказывать США в закупке американской сланцевой нефти, то РФ сможет осуществлять свои восточные поставки с премией к рынку. В итоге российский рынок акций чувствует себя менее ущербным в данной ситуации, так как отечественные компании могут заменить американских поставщиков нефти, металлов, газа и продовольственных товаров на китайском рынке, полагает Кочетков.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, весь китайский экспорт в США сейчас оказался под тарифами, Китай в ответ отказался увеличивать закупки американской сельхозпродукции, и в первую очередь соевых бобов, а также "отпустил" курс юаня - пара "доллар-юань" впервые с 2008 года ушла выше отметки 7,0 юаня/$1.

Эти новости спровоцировали уход инвесторов от рисков, однако еще рано говорить, что все решения окончательно испортили сантимент. Переговоры продолжаются, а торговая война - это длительный процесс, который не закончится еще в течение какого-то времени, и не исключено, что итоговое соглашение будет подведено под выборы в США в следующем году. Не исключен и негативный сценарий, при котором стороны пойдут до конца, что выльется в сокращение объемов мировой торговли, замедление экономического роста и тому подобное.

Что касается санкций по "делу Скрипалей", то принятые меры окажут весьма ограниченное влияние на российский рынок акций, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-5,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,9%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,5%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-4,3%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,1%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-3,7%).

Выросли акции ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+9,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+1,8%).

Поддержку акциям "ТГК-1" оказал вышедший утром в понедельник отчет за полугодие по МСФО: чистая прибыль компании выросла на 17% в годовом выражении (до 9,302 млрд рублей), выручка увеличилась почти на 10% (до 52,712 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 52,321 млрд рублей (из них 12,017 млрд рублей пришлось на "Газпром" (MOEX: GAZP) и 10,951 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).