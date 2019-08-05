Цены евробондов РФ в понедельник слегка подрастают вслед за котировками UST

Москва. 5 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник слегка подрастают вслед за растущими в цене американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста стоимости (и, соответственно, более заметного снижения процентных ставок) базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 2 августа на 8 базисных пунктов и составила 112,73% от номинала, что соответствует доходности 3,04% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 23 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,97% от номинала. Их доходность снизилась на 10 пунктов и составила 1,56% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 7,5 пункта и составил 148 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 2 августа на 23 базисных пункта - до 122,63% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта - до 4,35% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 118,64% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,325% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 20 базисных пунктов - до 107,57% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,49% годовых), с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 107,41% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,945% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 8 базисных пунктов - до 112,75% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,445% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 27 базисных пунктов, до 104,56% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,58% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации демонстрируют ценовой рост, что транслируется в снижение доходностей, следуя за общей мировой конъюнктурой, которая характеризуется восстановлением спроса глобальных инвесторов на валютные облигации развивающихся стран после того, как доходность десятилетних US Treasuries обновила минимумы этого года. Таким образом, снижение процентных ставок базовых активов активизировало спрос участников рынка на высокодоходные бумаги emerging markets. Несмотря на санкционные новости и заметное падение нефтяных котировок, отечественные евробонды также растут в цене вместе с долговыми бумагами других стран", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"Практически весь негатив от новых антироссийских санкций, объявленных Соединенными Штатами, уже был заложен в цене наших бумаг ранее, в частности, на прошедшей неделе произошло заметное расширение суверенных спредов к доходности базовых активов. Поэтому мы и не увидели сегодня просадки наших бумаг, так как санкционная премия уже в ценах, и дальнейшего расширения спредов не ожидается, если, конечно, на рынок не поступят новые негативные данные. Объявленный же новый пакет санкций оказался в целом нейтральным для России и окажет минимальное негативное влияние, так как санкции налагают запрет на прямое участие в новых первичных размещениях еврооблигации России, но не ограничивают владение облигациями, купленными на вторичном рынке, в том числе и из "новых" размещений", - отметил Монастыршин.

Второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, введенный США на прошлой неделе, вступит в силу с 26 августа, сообщила OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). Новые санкции включают ограничение на выдачу всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; ужесточение лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запрет американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного не в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются). Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают аналитики.