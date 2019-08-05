Новые санкции США не способны дестабилизировать рубль - "Открытие Брокер"

Нынешнее лето складывается удачно для российского рынка: индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а корпоративные истории подогревали активную торговлю, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Несмотря на новый пакет антироссийских санкций, в ближайшие месяцы ожидается диапазон 62-65 рублей за доллар, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков: "Каких-то панических мыслей нет, хотя на рынке постоянно пугают различными обвалами. Главное в этом несколько моментов: положительные сальдо торгового и платёжного баланса, международные резервы существенно превышают сумму всех внешних обязательств РФ, бюджет остаётся профицитным, а политика ЦБ РФ умеренно жёсткой. Специально ослаблять рубль правительство пока не хочет, так как бюджет нормально наполняется, а ещё одно существенное ослабление резко повысит социальную напряжённость, убьёт еле заметные зелёные ростки в сфере реальных доходов населения".

Если же говорить об интересных историях, которые способны принести рост капитализации и хорошие дивиденды, то, считает Андрей Кочетков, это бумаги электроэнергетиков "ФСК ЕЭС" и "ЭНЕЛ Россия": "Если вас интересуют коммунальные услуги, то могу предложить обратить внимание на отрасль управления отходами. В этой отрасли спрос будет долгосрочным. В принципе, вся экологическая тема имеет весьма неплохие перспективы. Небольшие производители органического продовольствия могут стать объектом для поглощения крупными компаниями, как, например, это случилось с Wholefoods".

По мнению эксперта, нападки на проект "Северный поток-2" продолжатся - трубопровод мешает созданию искусственного дефицита на рынке поставок природного газа в Европе: "Однако вероятность его завершения близка к 100%, как и "Силы Сибири", поэтому ожидается, что к концу 2020 года внешние поставки "Газпрома" возрастут на четверть или треть".