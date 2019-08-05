Торгово-валютное обострение между США и Китаем выходит на новый уровень - ИК QBF

В понедельник торговое противостояние между Китаем и США вышло на новый уровень, сообщается в комментарии ИК QBF.

Рано утром последовал китайский ответ на введение в США 10 проц. тарифа на китайские товары на сумму 300 млрд долл. Как сообщили источники, близкие к китайскому правительству, всем китайским компаниям, покупающим сельхозпродукцию в США, поступило распоряжение остановить американский импорт. Позднее, китайское государственное телевидение пыталось опровергнуть эту информацию, заявив, что все контракты будут выполнены, однако серьезного влияния на ход торгов эти заявления не оказали - мировые рынки продолжили снижение.

По мнению ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова, гораздо более важным стало заявление Народного Банка Китая о том, что китайский юань должен сам найти свой справедливый уровень, а снижение валюты в последние дни - это следствие повышения США тарифов на китайские товары. После этих заявлений курс доллара к юаню преодолел уровень 7 и вырос на 1.5 проц. Китайский Народный Банк не вмешивался в ход торгов. В конце торговой сессии Председатель китайского ЦБ И Ган заявил, что не хочет использовать юань в торговом споре с США, что сейчас юань находится на приемлемом уровне. Особой реакции на рынке не последовало, юань остался выше 7 к доллару.

"В сложившейся ситуации игроков интересует возможный американский ответ, - подчеркивает Олег Богданов. - Понятно, что Трамп, который всегда крайне негативно относился к валютным манипуляциям, будет вынужден как-то ответить. Пока в качестве одного из возможных ответов эксперты рассматривают интервенцию на валютном рынке. Сделать это США могут только на основном валютном рынке, который открыт и где есть значительные объемы торгов. Продажи доллара могут идти в главных парах с евро и иеной. Однако в таком случае американцы рискуют получить ответ от Европейского Центробанка и Банка Японии. Курс евро, несмотря на плохие европейские макроэкономические данные, вырос к доллару на 0,7 проц.".

Ответ американского президента Д.Трампа не заставил себя долго ждать. Перед открытием торгов в США он заявил, что Китай манипулирует своей валютой, и это является грубым нарушением. Причем свой текст в твиттере Трамп обратил к ФРС, он апеллировал к своему центробанку с требованием ответа на китайские действия. По мнению эксперта ИК QBF, можно ожидать, что в условиях нарастания рисков и турбулентности на рынках американскому ЦБ придется пойти на радикальные действия.