Консенсус-прогноз роста ВВП РФ в 2019-2025 годах упал на 0,2 п.п. для всех лет, кроме 2020 г., "недобор" составил 1,3% - ВШЭ

Консенсус-прогноз роста ВВП РФ в 2019-2025 годах, основанный на мнениях 25 экспертов из России и других стран, снизился относительно показателей предыдущего квартала на 0,2 процентного пункта для всех лет, кроме 2020 года (для него оценки остались прежними), свидетельствует квартальный опрос, проведенный среди профессиональных прогнозистов с 19 по 29 июля 2019 года институтом "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ). Предыдущий опрос проводился три месяца назад.

По итогам июльского опроса относительно предыдущего консенсус-прогноза о перспективах российской экономики в 2019-2020 годах и далее до 2025 года за все семь лет "недобор" составил 1,3% от уровня 2018 года, что даже превышает прирост ВВП за текущий год.

"Такую "потерю" трудно признать незначительной. Кроме того, еще более определенно, чем раньше, 2%-ный рост предстает как фактически максимально возможный для российской экономики (и то в достаточно отдаленной перспективе)", - говорится в отчете.

Согласно мнению экспертов, ни уверенность в скором достижении инфляционного таргета Банка России (4% в год), ни ожидаемое снижение ключевой ставки (еще на 0,25 п.п. в этом году, примерно на 0,5 п.п. в следующем и на 0,25-0,5 п.п. в 2024-2025 годах), ни, наконец, реализация намеченных национальных проектов не смогут разогреть российскую экономику до темпов, хотя бы близких к 3% в год. Лишь один эксперт из 25 надеется на 3%-ный рост ВВП, и то лишь в 2024-2025 годах.

"Отсутствие заметной реакции российской экономики на снижение реальной процентной ставки до 2-2,5% (этот уровень обычно считается вполне совместимым со здоровым экономическим ростом), объясняется, видимо, возможным замедлением мировой экономики вследствие разгорающихся торговых войн, а также целым рядом нерыночных факторов, начиная от низкого качества российских институтов и кончая антироссийскими санкциями", - отмечается в исследовании.

В целом, в более или менее длительной временной перспективе, консенсус-прогноз предполагает такой сценарий: прирост ВВП РФ на менее 2% в год; инфляция - 4%; ключевая ставка Банка России - примерно 2% в реальном выражении. При этом ожидается, что цена нефти колеблется в диапазон $60-65 за баррель, а валютный курс ослабляется примерно на 1 руб. к $1 в год, иногда чуть больше, иногда чуть меньше (консенсус-прогноз на конец 2019 год - 65,5 руб./$1, а на конец 2025 года - 72,1 руб./$1).

Таким образом, большинство экспертов ожидает достаточно спокойной ситуации в финансовом секторе при стагнации (для развивающейся экономики, каковой является Россия, темпы ниже 2% трудно не счесть стагнацией). Два прогнозиста предсказывают рецессию в 2022-2023 годах, но пока их точка зрения не разделяется большинством экспертного сообщества.

"Что касается опубликованного еще в апреле базового сценария Минэкономразвития РФ, то для 2019-2020 годов он и по сию пору не слишком сильно отличается от ожиданий независимых экспертов. Однако, начиная с 2021 года он резко расходится с консенсус-прогнозом: Минэкономразвития РФ гораздо пессимистичнее смотрит на перспективы нефтяных цен, но при этом гораздо оптимистичнее - на динамику ВВП. В частности, с 2021 года Минэкономразвития ожидает ускорения экономического роста до 3,1-3,3% в год, что для абсолютного большинства независимых прогнозистов выглядит несбыточной мечтой", - говорится в отчете.