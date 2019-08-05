Рубль днем развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро, волатильность торгов повышенная

Москва. 5 августа. Доллар перешел к снижению, евро несколько сократил прирост на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного повышается к бивалютной корзине в связи с опережающим укреплением в паре с долларом, следующим за котировками американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 64,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,61 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,09 копейки - до 68,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 августа на 41,23 копейки, до 65,0546 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,55 копейки, до 72,3732 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил потери к евро и развернулся вверх к доллару в ходе волатильной сессии понедельника. После существенной просадки в обеих парах на старте торгов участники локального рынка отыгрывают возобновление снижения котировок доллара на глобальном рынке. Негативное влияние на американскую валюту оказали сигналы, что власти Китая могут начать использовать курс национальной валюты в торговой войне с США.

Пара "доллар/юань" в понедельник преодолела отметку 7 юаней за $1 впервые с 2008 года. Справочный курс юаня от Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) установлен на уровне около 6,9 юаня/$1 впервые с начала года. По мнению аналитиков, правительство Китая рассчитывает таким образом снизить негативные эффекты от торговой войны с США, избежав оттока капитала.

Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" до гораздо более высоких уровней. Ранее Трамп сообщил о введении с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд.

В Пекине это вызвало острое недовольство, и власти страны не исключили возможности ответного повышения тарифов на американские товары. В понедельник из сообщения агентства Bloomberg стало известно, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что на этот шаг Пекин пошел в ответ на "обострение торговых разногласий с Китаем, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".

Кроме того, ранее в понедельник участники локального рынка отыграли новости относительно санкционной темы. В субботу стал известен официальный перечень второго пакета санкций, вводимых США в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (накануне, то есть в пятницу, 2 августа, о подписании соответствующего указа неофициально сообщили американские СМИ). Согласно пресс-релизу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), второй пакет санкций вступит в силу с последней недели августа.

Для второго этапа санкций за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирование при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ. Первые санкции в отношении России по закону CBW Act в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери были введены год назад.

"Мы полагаем, что тема санкций сейчас может вновь отступить на второй план, в то время как ключевым драйвером вновь станет общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. В контексте этого опасения вызывает снижение курса китайского юаня до минимумов за десятилетние (пара "доллар-юань" превысила отметку 7 юаней/$1). Влияние новых санкций на курс рубля мы считаем ограниченным. В то же время в текущих условиях рубль сильно зависит от риск-аппетита на глобальных рынках. В базовом сценарии в паре "доллар-рубль" ориентируемся на консолидацию вблизи отметки в 65,5 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьюанка Михаил Поддубский.

"Самый потенциально негативный сценарий для рубля с запретом участия американских инвесторов в размещениях ОФЗ пока не реализовался. Именно такой вариант предполагал бы большой объем продаж ОФЗ с последующей конвертацией выручки в валюту, что могло бы оказать существенное давление на рубль по сценарию августа-сентября прошлого года. С учетом текущих формулировок санкций такой сценарий развития событий пока маловероятен. Однако постепенный выход части иностранных инвесторов из рынка ОФЗ возможен, так как с учетом нового витка санкционного давления эти бумаги вполне могут начать восприниматься инвесторами как токсичный актив. Возврат иностранных инвесторов на рынок ОФЗ был драйвером для укрепления рубля в первом полугодии 2019 года. В ближайшей перспективе данный приток может смениться умеренным оттоком, ограничивая потенциал восстановления рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

При этом рубль в ходе торгов в понедельник не отреагировал на сообщение Минфина РФ об увеличении в августе покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В период с 7 августа по 5 сентября ведомство купит на открытом рынке валюту в объеме 246,2 млрд рублей (11,2 млрд рублей в день). Это больше, чем в период с 5 июля по 6 августа - 231 млрд рублей в сумме и 10 млрд рублей в день, и меньше, чем в позапрошлый временной отрезок (310,3 млрд рублей и 16,3 млрд в день в июне).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение после роста в последний рабочий день прошлой недели. Заявления президента США о возможности дальнейшего увеличения импортных пошлин в отношении продукции из Китая перевесили опасения перебоев с поставками нефти после того, как Иран 31 июля задержал очередной танкер в Ормузском проливе.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,26% - до $61,11 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,22% - до $54,98 за баррель.

В пятницу Brent выросла на 2,3%, составив на закрытие $61,89 за баррель, WTI - на 3,17% и завершила день на отметке $55,66 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 1%.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц опустились на 1 б.п. - до 7,49% и 7,53% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне пятницы - 7,66% и 7,7% годовых.