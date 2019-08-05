.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро, волатильность торгов повышенная
.
ГЛАВНОЕ
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
Счетная палата ожидает небольшое снижение уровня бедности в России по итогам 2-го квартала 2019 года. Однако к концу года этот показатель вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году
 
Санация банков обойдется ЦБ в 0,75-1,44 трлн руб.
Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил "Ведомостям" зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и...
 
Минэкономразвития решило глубже погрузиться в проблемы пенсионного рынка
При Минэкономразвития создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ. Первое заседание экспертной группы состоялось на прошлой неделе, рассказали три участника и источник, знакомый с его результатами. Возглавить группу...
 
Профсоюз госслужащих просит увеличить суточные в командировках
Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы "не снижать уровня их жизни". Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений,...
 
05 августа 2019 года 15:53

Рубль днем развернулся вверх к доллару и сократил потери к евро, волатильность торгов повышенная

Москва. 5 августа. Доллар перешел к снижению, евро несколько сократил прирост на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного повышается к бивалютной корзине в связи с опережающим укреплением в паре с долларом, следующим за котировками американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 64,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,61 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 11,09 копейки - до 68,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 августа на 41,23 копейки, до 65,0546 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,55 копейки, до 72,3732 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил потери к евро и развернулся вверх к доллару в ходе волатильной сессии понедельника. После существенной просадки в обеих парах на старте торгов участники локального рынка отыгрывают возобновление снижения котировок доллара на глобальном рынке. Негативное влияние на американскую валюту оказали сигналы, что власти Китая могут начать использовать курс национальной валюты в торговой войне с США.

Пара "доллар/юань" в понедельник преодолела отметку 7 юаней за $1 впервые с 2008 года. Справочный курс юаня от Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) установлен на уровне около 6,9 юаня/$1 впервые с начала года. По мнению аналитиков, правительство Китая рассчитывает таким образом снизить негативные эффекты от торговой войны с США, избежав оттока капитала.

Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, если не будет прогресса на торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" до гораздо более высоких уровней. Ранее Трамп сообщил о введении с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд.

В Пекине это вызвало острое недовольство, и власти страны не исключили возможности ответного повышения тарифов на американские товары. В понедельник из сообщения агентства Bloomberg стало известно, что правительство Китая отдало распоряжение государственным компаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что на этот шаг Пекин пошел в ответ на "обострение торговых разногласий с Китаем, инициированное на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом".

Кроме того, ранее в понедельник участники локального рынка отыграли новости относительно санкционной темы. В субботу стал известен официальный перечень второго пакета санкций, вводимых США в рамках дела об отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля (накануне, то есть в пятницу, 2 августа, о подписании соответствующего указа неофициально сообщили американские СМИ). Согласно пресс-релизу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), второй пакет санкций вступит в силу с последней недели августа.

Для второго этапа санкций за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в законе. США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирование при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ. Первые санкции в отношении России по закону CBW Act в связи с обвинениями в причастности Москвы к покушению на бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери были введены год назад.

"Мы полагаем, что тема санкций сейчас может вновь отступить на второй план, в то время как ключевым драйвером вновь станет общее отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран. В контексте этого опасения вызывает снижение курса китайского юаня до минимумов за десятилетние (пара "доллар-юань" превысила отметку 7 юаней/$1). Влияние новых санкций на курс рубля мы считаем ограниченным. В то же время в текущих условиях рубль сильно зависит от риск-аппетита на глобальных рынках. В базовом сценарии в паре "доллар-рубль" ориентируемся на консолидацию вблизи отметки в 65,5 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьюанка Михаил Поддубский.

"Самый потенциально негативный сценарий для рубля с запретом участия американских инвесторов в размещениях ОФЗ пока не реализовался. Именно такой вариант предполагал бы большой объем продаж ОФЗ с последующей конвертацией выручки в валюту, что могло бы оказать существенное давление на рубль по сценарию августа-сентября прошлого года. С учетом текущих формулировок санкций такой сценарий развития событий пока маловероятен. Однако постепенный выход части иностранных инвесторов из рынка ОФЗ возможен, так как с учетом нового витка санкционного давления эти бумаги вполне могут начать восприниматься инвесторами как токсичный актив. Возврат иностранных инвесторов на рынок ОФЗ был драйвером для укрепления рубля в первом полугодии 2019 года. В ближайшей перспективе данный приток может смениться умеренным оттоком, ограничивая потенциал восстановления рубля", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

При этом рубль в ходе торгов в понедельник не отреагировал на сообщение Минфина РФ об увеличении в августе покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В период с 7 августа по 5 сентября ведомство купит на открытом рынке валюту в объеме 246,2 млрд рублей (11,2 млрд рублей в день). Это больше, чем в период с 5 июля по 6 августа - 231 млрд рублей в сумме и 10 млрд рублей в день, и меньше, чем в позапрошлый временной отрезок (310,3 млрд рублей и 16,3 млрд в день в июне).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение после роста в последний рабочий день прошлой недели. Заявления президента США о возможности дальнейшего увеличения импортных пошлин в отношении продукции из Китая перевесили опасения перебоев с поставками нефти после того, как Иран 31 июля задержал очередной танкер в Ормузском проливе.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 1,26% - до $61,11 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,22% - до $54,98 за баррель.

В пятницу Brent выросла на 2,3%, составив на закрытие $61,89 за баррель, WTI - на 3,17% и завершила день на отметке $55,66 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 1%.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц опустились на 1 б.п. - до 7,49% и 7,53% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровне пятницы - 7,66% и 7,7% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 августа 2019 года 11:51
Снижение фьючерсов на железную руду позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь - Альфа-банк
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t. Это позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь, сообщается в обзоре Альфа-банка. "В понедельник фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:40
Рынок акций РФ утром поднялся выше 2670п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидирует Уралкалий
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх после трехдневного падения из-за бегства от риска под давлением эскалации торговой войны США-КНР, отскоку способствуют попытки консолидации на внешних площадках; индекс МосБиржи превысил 2670 пунктов, при этом лидируют бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:34
Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе - Альфа-банк
"Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе, несмотря на смягчение напряженности в связи с санкциями в минувшие выходные на фоне эскалации напряженности в связи с торговой войной. Производители золота будут пользоваться наибольшей популярностью среди покупателей на этой...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:27
На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк
"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:24
Рубль торгуется в тренде с прочими рисковыми активами - "Нордеа Банк"
"Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EUR/USD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:12
Возможное превышение производственного плана Polymetal еще больше укрепляет его инвестиционную привлекательность - ВТБ Капитал
Финансовый директор Полиметалла Максим Назимок дал интервью агентству Интерфакс, основные тезисы которого приведены в обзоре ВТБ Капитала: 1. Объем производства компании в 2019 г. может незначительно превысить запланированный показатель 2. Помимо продажи месторождения Ведуга и создания на...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:08
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал". "Вчера инвесторы отыгрывали разъяснения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), касающиеся пакета санкций...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 11:03
В целом пока явного повода для улучшения сентимента на рынках акций не поступало - БКС
"Российские индексы растут в первые минуты торгов вторника. Индекс МосБиржи восстанавливается из района двухмесячных минимумов. Рынок демонстрирует технический отскок вслед за отскоком цен на нефть, которые сегодня растут на 1%, удерживаясь выше $60 за баррель по марке Brent. Более скромный отскок...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:51
Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets
"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то,...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:41
USD/RUB продолжить торговаться в диапазоне 65-65,5 - Росбанк
"По данным Минфина, объем валютных интервенций с 7 августа по 5 сентября составит 246,2 млрд руб., что лишь маржинально больше объемов предыдущего месяца (231 млрд руб.). С учетом отложенных интервенций ежедневный объем покупок составит 14,3 млрд руб. (около $220 млн/день). В целом заявленный...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:30
Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:22
Рубль на фоне стабилизации внешнего фона корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне
Москва. 6 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:20
Рынок рублевых облигаций демонстрирует устойчивость к внешнему негативу - Промсвязьбанк
В понедельник инвесторы покупали подешевевшие на прошлой неделе рублевые облигации, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,39% (-8 б.п.). Влияние нового пакета санкций США на российский госдолг было оценено инвесторами как незначительное. Ослабление китайской...    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:02
Утренние прогнозы: внешний негатив продолжает давить на отечественные акции
Во вторник аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов российскими акциями и полагают, что в дальнейшем в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов.    читать дальше
.
06 августа 2019 года 10:00
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала накануне, полагают аналитики.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.