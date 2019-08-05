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Главная / Мнения аналитиков / Сильного снижения цен на нефть не ожидаем - УК "Альфа-Капитал"
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05 августа 2019 года 15:51
Сильного снижения цен на нефть не ожидаем - УК "Альфа-Капитал"
"Эскалация торгового конфликта между США и Китаем сейчас является одним из основных негативных факторов на рынке нефти. Но сильного снижения мы не ожидаем, так как предложение нефти также снижается. Экспорт иранской нефти снизился на фоне санкций и торговой напряженности, и разворота тренда в ближайшей перспективе не предвидится, как мы видим", - отмечает в комментарии аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов.
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06 августа 2019 года 11:51
Снижение фьючерсов на железную руду позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь - Альфа-банк
Фьючерсы на железную руду опустились в цене ниже $100/t. Это позитивно с точки зрения себестоимости, но негативно для спроса на сталь, сообщается в обзоре Альфа-банка. "В понедельник фьючерсы на железную руду на Даляньской бирже опустились в цене ниже $100/т; это эквивалентно снижению на 11% с... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:40
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх после трехдневного падения из-за бегства от риска под давлением эскалации торговой войны США-КНР, отскоку способствуют попытки консолидации на внешних площадках; индекс МосБиржи превысил 2670 пунктов, при этом лидируют бумаги "Уралкалия" на новостях об оферте с премией к рынку. читать дальше
.06 августа 2019 года 11:34
"Российский рынок акций будет в уязвимом положении на этой неделе, несмотря на смягчение напряженности в связи с санкциями в минувшие выходные на фоне эскалации напряженности в связи с торговой войной. Производители золота будут пользоваться наибольшей популярностью среди покупателей на этой... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:27
На этой неделе цены на Brent могут установиться в диапазоне, лишь чуть превышающем $60/барр. - Альфа-банк
"Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0%, до $61,07/барр., так как позитивной статистики о состоянии рынка труда из США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:24
"Рубль остается выше отметки 65 в паре с долларом и 73 в паре с евро. Российская валюта активнее дешевеет в паре с европейской в свете наметившегося разворота в паре EUR/USD. Санкционная тема вчера фактически была отыграна рынком. Уточнения по санкциям, прозвучавшие в выходные, не совпали с... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:12
Возможное превышение производственного плана Polymetal еще больше укрепляет его инвестиционную привлекательность - ВТБ Капитал
Финансовый директор Полиметалла Максим Назимок дал интервью агентству Интерфакс, основные тезисы которого приведены в обзоре ВТБ Капитала: 1. Объем производства компании в 2019 г. может незначительно превысить запланированный показатель 2. Помимо продажи месторождения Ведуга и создания на... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:08
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке - "ВТБ Капитал"
Минфин РФ в среду может предложить инвесторам среднесрочные ОФЗ, учитывая недавний всплеск волатильности на вторичном рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитал". "Вчера инвесторы отыгрывали разъяснения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), касающиеся пакета санкций... читать дальше
.06 августа 2019 года 11:03
"Российские индексы растут в первые минуты торгов вторника. Индекс МосБиржи восстанавливается из района двухмесячных минимумов. Рынок демонстрирует технический отскок вслед за отскоком цен на нефть, которые сегодня растут на 1%, удерживаясь выше $60 за баррель по марке Brent. Более скромный отскок... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:51
Рекомендуем изменить краткосрочное позиционирование по нефти и сделать большую ставку на сохранение Brent нисходящей динамики - AMarkets
"Распродажи нефтянки продолжились на фоне сохраняющихся опасений за перспективы мирового экономического роста, вызванные решением США обложить дополнительными пошлинами китайский импорт, - отмечается в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева. - Несмотря на то,... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:41
"По данным Минфина, объем валютных интервенций с 7 августа по 5 сентября составит 246,2 млрд руб., что лишь маржинально больше объемов предыдущего месяца (231 млрд руб.). С учетом отложенных интервенций ежедневный объем покупок составит 14,3 млрд руб. (около $220 млн/день). В целом заявленный... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:30
Для уверенного роста котировок нефти нужно прежде всего прекращение спекулятивных распродаж - Алор Брокер
"По-прежнему считаем, что нет никаких причин для столь дешевой нефти. На мировом рынке нет избытка предложения. Не за горами традиционный осенний сезон ураганов в США, который приведет к еще большему снижению запасов сырья в Штатах и снижению добычи, а при "удачном" для "нефтебыков" раскладе еще и... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:22
Рубль на фоне стабилизации внешнего фона корректируется вверх к доллару и евро после падения накануне
Москва. 6 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине, корректируясь вверх после падения накануне на фоне стабилизации внешнего фона и на улучшении ситуации на рынке нефти. читать дальше
.06 августа 2019 года 10:20
В понедельник инвесторы покупали подешевевшие на прошлой неделе рублевые облигации, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,39% (-8 б.п.). Влияние нового пакета санкций США на российский госдолг было оценено инвесторами как незначительное. Ослабление китайской... читать дальше
.06 августа 2019 года 10:02
Во вторник аналитики рассчитывают на нейтральное начало торгов российскими акциями и полагают, что в дальнейшем в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения индекса Мосбиржи к уровню 2600 пунктов. читать дальше
.06 августа 2019 года 10:00
Москва. 6 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, после обвала накануне, полагают аналитики. читать дальше
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