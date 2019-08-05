Сейчас многие инвесторы предпочитают зафиксировать рублевую прибыль, продавая иностранную валюту - БКС

"В понедельник большинство мировых рынков продолжило активно снижаться. Развивающиеся валюты также несут существенные потери против доллара, хотя он находится под давлением к корзине основных валют, составляющих структуру индекса доллара (DXY). Несмотря на это, рубль в начале торгов демонстрировал довольно активную восходящую коррекцию. Вероятно, в его падение, произошедшее на прошлой неделе, были заложены более пессимистичные санкционные ожидания. Поэтому сейчас многие инвесторы предпочитают зафиксировать рублевую прибыль, продавая иностранную валюту", - говорится в комментарии "БКС Брокер".

"В понедельник рубль открылся вниз и обновил двухмесячный минимум к бивалютной корзине, реагируя на крайне негативную динамику мировых рынков и санкционные новости.

Несмотря на то, что для многих некоторые санкцинные ограничения и круг лиц, на которых они будут наложены, стали неожиданностью, в целом данные санкции можно оценить как относительно мягкие. Запрет на покупку российских облигаций касается исключительно номинированных в иностранной валюте и выпущенных только госструктурами. Кроме того, эти ограничения относятся лишь к первичному размещению долговых бумаг.

Таким образом, данные санкции не коснулись рынка ОФЗ, что могло бы вызвать "бегство" из рублевых долговых активов, ударив по российской валюте. Сегодня в начале торгов индекс гособлигаций RGBI обновил месячный минимум, но затем перешел к росту, выйдя в умеренный "плюс".

Между тем на мировых рынках обстановка ухудшилась из-за эскалации внешнеторгового конфликта. Китай заявил, что не желает торговой войны с США, но и не боится ее вести, разрабатывая контрмеры против расширения пошлин на оставшийся китайский импорт в Штаты, объявленное в прошлую пятницу.

В результате курс доллара против юаня поднялся выше 7 впервые с 2008 года. Пекин заявил о том, что пока он воздерживается от активных действий на валютном рынке, предпочитая посмотреть, где его участники установят равновесный курс юаня. Однако девальвация китайской валюты всегда свидетельствовала о серьезных негативных экономических или геополитических тенденциях, вызывая "бегство" из глобальных рисковых активов.

На этом фоне сегодня большинство мировых рынков продолжило активно снижаться. Развивающиеся валюты также несут существенные потери против доллара, хотя он находится под давлением к корзине основных валют, составляющих структуру индекса доллара (DXY). Несмотря на это, рубль в начале торгов демонстрировал довольно активную восходящую коррекцию. Вероятно, в его падение, произошедшее на прошлой неделе, были заложены более пессимистичные санкционные ожидания. Поэтому сейчас многие инвесторы предпочитают зафиксировать рублевую прибыль, продавая иностранную валюту", - пишет эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.