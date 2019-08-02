Рынок акций РФ на неделе снизился на новостях из США, индекс РТС опустился к уровням начала лета

Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе были прерваны негативной реакцией мировых площадок на сигналы от Федрезерва США о том, что июльское снижение ставки не является началом цикла смягчения монетарной политики, а также эскалацией торгового противостояния США и Китая. Также давление на российский рынок оказало введение США новых санкций в отношении России за якобы применение химического оружия при нападении в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, причем последний откатился к уровню начала лета.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ), на неделе с 25 по 31 июля составил $200 млн против $130 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, также зафиксировали отток капитала, который при этом оказался рекордным за последние семь недель и составил $80 млн против $75 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 29 июля по 2 августа индекс МосБиржи снизился на 1,5% и составил 2674,9 пункта, индекс РТС потерял 4,1% и достиг 1293,19 пункта на фоне роста доллара до 65,16 руб./$1 (+1,79 рубля). Нефть Brent за неделю подешевела на 1,8% или $1,12 (октябрьский фьючерс).

Рынок акций РФ начал неделю с умеренного роста, отыгрывая позитивную статистику из США (рост ВВП во II квартале составил 2,1% при прогнозах роста на 1,8%) и корпоративную отчетность. Индекс МосБиржи подрос к 2730 пунктам, индекс РТС превысил 1350 пунктов. Внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в ожидании заседания Федрезерва США и возобновления торговых переговоров США и Китая. Нефть Brent просела в район $63,3 за баррель.

Подешевели акции "Яндекса" (-3,1%) на новостях о внесенном в Госдуму РФ законопроекте, который ограничивает 20-ю процентами долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях. "Яндекс" считает, что новые правила ведения бизнеса разрушат экосистему интернет-бизнеса в России.

Во вторник рынок акций провел торги в консолидации при смешанной динамике "фишек" и индексов, несмотря на просевшие мировые фондовые площадки в ожидании итогов июльского заседания ФРС США; поддержку рублевым ценам оказало также ослабление рубля.

Скорректировались вверх акции "Яндекса" (+1,6%) на новостях о возможных изменениях в законопроекте о значимых IT-ресурсах, для чего сначала его положения следует обсудить с экспертами, и прежде всего представителями компании "Яндекс", заявил автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.

Европейские рынки просели на фоне опасений, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения ("жесткий" Brexit), в США негативом стал ряд слабых корпоративных отчетов. Нефть Brent поднялась в район $65 за баррель на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо.

Рынок акций РФ проигнорировал санкционные новости о том, что двое американских сенаторов предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в будущие выборы в США (в частности, санкции в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов экономики страны). В комитете Палаты представителей по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Умеренный рост рынка акций в среду вслед за нефтью был остановлен новостями о принятии Комитетом по международным делам Сената Конгресса США санкций против "Северного потока - 2". Индекс МосБиржи подрос к 2740 пунктам, РТС превысил 1360 пунктов. Нефть Brent подогрела статистика о сокращении запасов нефти в США на 8,5 млн баррелей (снижение резервов зафиксировано по итогам седьмой недели подряд).

Акции АФК "Система" (+1,8%) подорожали на новостях о продаже компанией 49% "Лидер-Инвеста" компании Etalon Group за 14,6 млрд рублей. Совет директоров Etalon Group одобрил консолидацию 100% "Лидер-Инвеста", в котором сейчас группе принадлежит 51%, через выкуп оставшейся доли у ПАО АФК "Система" за 14,6 млрд рублей. Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой, ее планируется закрыть в августе 2019 года. АФК планирует направить полученные от продажи девелоперского актива средства на погашение долга.

Подросли акции "Россетей" (+0,8% и +2,3% "префы") после выхода финотчета за первое полугодие по РСБУ - чистая прибыль выросла в 2,9 раза и составила 123,15 млрд рублей.

Между тем, в четверг, 1 августа, рынок акций просел по индексам, так как инвесторы негативно отреагировали на итоги июльского заседания ФРС США. Индекс МосБиржи опустился ниже 2730 пунктов. Федрезерв по итогам июльского заседания ожидаемо снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта (до 2-2,25% годовых), сокращение стало первым с 2008 года. Однако глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики, что вызвало разочарование инвесторов, поскольку ранее большинство экспертов ожидали как минимум еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Также давление на рынок акций оказала развернувшаяся вниз нефть - Brent к закрытию "Мосбиржи" откатилась к $63,5 за баррель, а поздно вечером рухнула в район $60 за баррель после известий, что США планирует с 1 сентября ввести новые пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд в год. Трамп сообщил, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились, а также напомнил, что пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на сумму $250 млрд.

На этом фоне торги в пятницу на рынках акций прошли под давлением продавцов, индекс МосБиржи протестировал поддержку 2700 пунктов, а индекс РТС откатился ниже 1300 пунктов, хотя нефть Brent отыграла в цене несколько долларов от локальных минимумов. Дополнительным негативом для российских активов стали новости, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. О подписании указа о санкциях Трампом сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, при этом подробности указа приведены не были.

В США в пятницу вышли данные по рынку труда за июль: число рабочих мест увеличилось на 164 тыс., при прогнозах роста на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в июне. Безработица при этом осталась на июньском уровне 3,7%, хотя ожидалось снижение до 3,6%.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка выглядели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (-8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (-7%), "Распадской" (-5%); лучше рынка смотрелись акции "Мечела" (+5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+4%) и "Татнефти" (+3%).

В первой декаде августа рынок акций может продолжить снижение вслед за внешними площадками на фоне сокращения интереса к рисковым активам из-за ожиданий замедления мировой экономики в свете торгового противостояния США и Китая. Коридор колебаний индекса МосБиржи на следующей неделе может составить 2630-2720 пунктов, для индекса РТС - 1250-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".