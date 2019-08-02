Незначительные колебания цен евробондов РФ в начале недели переросли в падение после заседания ФРС

Москва. 2 августа. Плавные колебания котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг переросли в ценовое падение на фоне разочарований инвесторов от решений июльского заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, заметно выросли в цене во второй половине недели на фоне бегства инвесторов "в качество", что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

В начале недели суверенные еврооблигации России демонстрировали незначительные разнонаправленные колебания, в частности, долгосрочные бумаги оказались под небольшим давлением продавцов, в то время краткосрочные выпуски слегка выросли в цене. В условиях, когда цены российских евробондов заметно поднялись за последние два месяца, отыгрывая авансом ожидания активного снижения процентных ставок американским центробанком, инвесторы, опасаясь, что решения ФРС по монетарной политике могут разочаровать, воздерживались от активных действий на рынке. К концу июля российские пятилетние кредитно-дефолтные свопы (CDS) опустились ниже психологически важной отметки в 100 пунктов, достигнув 10-летнего минимума, а спред между десятилетними российскими еврооблигациями и десятилетними американскими Treasuries сократился до годового минимума в 170 пунктов.

Во вторник ситуация в секторе отечественных евробондов практически не изменилась по сравнению с предыдущим днем - динамика котировок в целом сохранила нейтральный характер в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС. Отпускной период также оказывал влияние на степень активности торгов, которая в очередной раз была не очень высокой.

Торги на рынке валютных гособлигаций России в середине недели вновь проходили в спокойном режиме в ожидании решения ФРС по ставке. При этом рынок в большей степени ждал даже не само решение о снижении ставки на заседании 31 июля, а комментарии к будущим действиям Федрезерва, причем отчасти в цены была заложена именно "голубиная" риторика регулятора, что впоследствии сыграло свою негативную роль.

Федрезерв США по итогам июльского заседания снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов, поскольку ранее большинство экспертов ожидали как минимум еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года. В итоге в четверг упали в цене практически все активы emerging markets, в том числе и российские еврооблигации. Но снижение котировок в целом было не очень большим и укладывалось в рамки коррекции сформировавшегося еще в мае среднесрочного повышательного тренда.

В последний день недели негативное влияние на мировые рынки капитала оказали сообщения о планах США ввести новые пошлины на китайские товары. Президент Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. "В ходе переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

На этом фоне произошло резкое падение нефтяных цен - по итогам торгов 1 августа котировки Brent опустились почти на 7% и составили на закрытие $60,5 за баррель, стоимость фьючерса на WTI упала на 7,9%, до $53,95 за баррель.

Кроме того, дополнительное давление на все российские активы в конце недели оказали новости на санкционную тематику. Так, президент США Трамп в четверг подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. "Исполнительный указ предписывает министру финансов в консультации с государственным секретарем принять следующие меры, когда это необходимо, для осуществления санкций, описанных в законе "О химическом и биологическом оружии", - говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей, опубликованном Белым домом. В частности, министр финансов и госсекретарь должны выступать против "предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями". Кроме того, им вменяется в обязанности запретить любому банку США предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этой страны "за исключением займов или кредитов на цели приобретения продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,15% и составила 112,67% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 18 базисных пунктов и 2 августа составил 138 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,38% (их доходность выросла на 3 пункта - до 4,36% годовых), евробонды с погашением в 2042 - на 0,13% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 20 пунктов - до 228 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,02% (их доходность практически не изменилась и составила 4,45% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,29%, до 104,28% от номинала (его доходность выросла на 4 пункта и составила 3,62% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 0,2% (их спред к US Treasuries расширился на 22 пункта и составил 132 базисных пункта), бумаги с погашением в 2026 году - на 0,01%, до 107,37% от номинала (их доходность практичсеки не изменилась и составила 3,52% годовых).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут умеренно снизиться под влиянием как негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, в том числе падающих цен на нефть, так и нового витка санкционного давления на Россию со стороны Соединенных Штатов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению экспертов, формированию негативной тенденции на мировых рынках капитала будут способствовать такие факторы, как общемировое разочарование итогами июльского заседания ФРС, а также сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между США и Китаем (при этом возможно даже некоторое обострение в этой сфере на фоне заявлений президента США о готовности ввести пошлины на новую категорию товаров, импортируемых из КНР). Кроме того, дополнительное давление на российские еврооблигации будут оказывать сообщения относительно нового пакета антироссийских санкций со стороны США, которые стали поступать в начале августа.