Рынок акций РФ в пятницу упал на новостях из США, индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700п и 1300п

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ в пятницу ощутимо просел вслед за мировыми площадками из-за решения США ввести новые пошлины на товары из Китая, а также на фоне новых санкций США в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери; индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, причем второй упал к уровню начала лета.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2674,9 пункта (-2%), индекс РТС - 1293,19 пункта (-4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,6%.

Доллар подорожал до 65,16 рубля (+0,8 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,5-4,1%, доллар вырос на 1,79 рубля.

Как сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия при нападении в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. При этом подробности указа не приводятся. Ранее в комитете Палаты представителей Конгресса по иностранным делам призвали президента США Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-4,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,8% и -2,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%).

Выросли акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%), "префы" "Татнефти" (+1,2%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

В США накануне индексы упали до минимума за месяц на сообщениях о планах США ввести новые пошлины на китайские товары. Трамп в четверг пообещал ввести с 1 сентября новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению". "Мы чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,4%), "минусует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2,3-3,6%), продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 опускается на 1%).

Вышедшая в пятницу в США статистика по рынку труда оказалась разнополярной: число рабочих мест в июле выросло на 164 тыс. при прогнозах увеличения на 165 тыс., а безработица осталась на июньском уровне 3,7%, хотя ожидалось снижение до 3,6%.

Нефть в пятницу корректируется вверх после самого сильного за последние 4 года обвала накануне на новостях о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров, однако цена Brent находится все еще на $1,3 ниже уровня, отмечавшегося сутки назад.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,15 за баррель (+2,7% и -7% в четверг), сентябрьская цена WTI - $55,46 за баррель (+2,8% и -7,9% накануне).

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, после анонсирования американским президентом новых торговых пошлин против Китая на рынках наблюдалась традиционная картина в виде бегства инвесторов от риска.

Помимо этого давление на российские активы оказало очередное усиление санкционной риторики против РФ. Впрочем, за последнее время у инвесторов на российском рынке сложился определенный "иммунитет" к санкционной тематике, и локальный рынок достаточно быстро отыгрывает новости подобного характера.

Что касается очередного ухудшения торговых отношений между США и Китаем, то хотя на данный момент новость о торговых пошлинах негативна для финансовых рынков, в перспективе эскалация торгового конфликта может заметно усилить вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитных политик ведущими мировыми центробанками, в том числе может увеличить потенциал смягчения монетарной политики ФРС из-за рисков торговых войн для экономики США. Подобное развитие событий уже будет оказывать позитивное влияние на настроения инвесторов, в том числе и на российском рынке, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, новостной поток второй половины недели оказал давление как на высокорисковые активы вообще, так и на российские в частности. Российскому рынку не удалось удержать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов по индексу МосБиржи, что говорит в пользу продолжения коррекционного снижения. Если "медведям" удастся увести индекс МосБиржи ниже минимума июля, установленного в районе 2665 пунктов, в этом случае ближайшей технической целью снижения будет выступать диапазон 2550-2590 пунктов.

Рубль в пятницу также понес потери, преодоление долларом сопротивления на уровне 64 руб./$1 сделало ближайшей целью роста сопротивления на уровне 65,5 руб./$1, до которого американской валюте почти удалось дотянуться. При этом в рамках следующей недели от этой отметки может быть сформирована коррекционная волна, чему будет способствовать желание части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным "длинным" позициям в долларе, считает аналитик.

Директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников полагает, что цены Brent с технической точки зрения слабы, но чтобы закрепить свой успех, нефтяным "медведям" нужно пробить зону поддержки $59-60 за баррель. Запасы нефти в США в последние недели снижались, но большую значимость для рынка сейчас имеют прогнозы по росту мировой экономики, от которой зависит спрос на нефть. По прогнозам Goldman Sachs, мировая экономика продолжит замедление, поэтому вполне возможен откат цен ниже уровня $59 за баррель - возможно, это будет не в августе, а в сентябре или октябре.

На российском рынке акций продолжается игра в диапазоне 2680-2755 пунктов по индексу МосБиржи. С 11 июля индекс соскочил вниз с повышательного тренда и сейчас находится в режиме боковой коррекции. Что будет с рублевым индексом через два или три года, сказать сложно, а с долларовыми индексами ERUS и РТС ситуация выглядит проще: не исключено, что они "сложатся" примерно в три раза, и это будет отличным моментом для покупки российских акций. Пока же оснований для паники не видно, так как стратегические поддержки на графиках акций российских эмитентов не пробиты (например, поддержка 222 рубля у акций Сбербанка), отмечает Верников.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, начало августа принесло суровые испытания для российского рынка. ФРС уклоняется от дальнейшего смягчения политики, Трамп обостряет торговую войну с Китаем, а Конгресс настоял на принятии второго пакета ограничений для РФ по "делу Скрипалей".

Может показаться, что отечественные индексы должны были показать обвальное падение, однако не все так печально. Даже при прежней ставке Федрезерва отечественные активы отличаются высокой доходностью. Торговая война США и КНР создает не только проблемы, но и возможности, которыми могут воспользоваться отечественные поставщики сельскохозяйственной, металлургической и химической продукции. Другими словами, весьма наглое поведение США в отношениях с Китаем будет толкать его к углублению экономических связей с РФ. Что касается новых ограничений, то запрет на кредитование российского правительства американскими организациями и план по препятствованию финансирования через международные институты никоим образом России не угрожает в обозримой перспективе, так как потребностей в этом у российских властей нет.

Главный удар на себя в пятницу приняли акции Сбербанка. Впрочем, Сбербанк также особо не нуждается в финансовой подпитке со стороны американских коллег и может их финансы заменить займами в Азии или Европе. Параллельное ослабление рубля хоть и неприятное последствие новых ограничений, но обеспечивает рублевый индекс МосБиржи поддержкой.

Любые события в области внешних ограничений оказывают влияние на рубль, однако это влияние не стоит переоценивать. Кредитные услуги США России сегодня не требуются, да и в обозримом будущем требоваться не будут. Между тем волюнтаризм американской политики и противостояние по всем фронтам будет работать в пользу сближения РФ и конкурентов США, включая союзников самого Вашингтона. По сути, правительство РФ давно не занимается какими-либо крупными займами на внешних рынках, сосредоточившись на внутренних заимствованиях, которые также особо не требуются при профицитном бюджете. Поэтому ослабление рубля может оказаться непродолжительным, считает аналитик.

Министерство торговли Китая заявило о том, что в планах Пекина нет желания ужесточать торговую войну, но это не означает, что КНР будет уклоняться от борьбы. Официальная позиция заключается в том, что Пекин не собирается капитулировать перед лицом шантажа или нападок, а будет готовить ответные меры, если планы по тарифам вступят в силу. Фактически Трамп вернул рынки не только в май текущего года, но и в зиму, когда прозвучали первые заявления о начале торгового противостояния. Нефть накануне показала самое значительное снижение за последние четыре года, но уже на торгах в пятницу отыгрывает часть потерь. Каких-то ярких новостей по нефти не было, поэтому пятничное движение можно отнести на счет коррекции провала предыдущего дня.

Оптимисты рассчитывают, что торговая война все же вынудит ФРС вновь прибегнуть к смягчению денежной политики в обозримом будущем. Соответственно, после двух дней неприятностей может состояться техническая коррекция вверх. Впрочем, всегда нужно помнить о том, что "Твиттер" президента США не спит. Текущее снижение рынка акций нельзя назвать обвалом. Закрытие индекса МосБиржи ниже отметки 2700 пунктов повышает актуальность коррекции до 2620 пунктов, но все это укладывается в рамки снятия перекупленности с начала года, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-5,6% и -10% "префы"), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-4,3%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+7,5%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+4,2%), банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+3,7%), "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,3%), акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,13 млрд рублей (из них 21,169 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).