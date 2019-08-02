Индекс МосБиржи не удержал позиции выше 2730 п., что говорит о продолжении коррекционного снижения - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Новостной поток второй половины недели давил, как на высокорисковые активы вообще, так и на российские в частности. При этом прошел провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent откатилась ниже 63 долларов за баррель. Также сегодня продажи преобладали на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 3,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 вновь снижаются более чем на 1%. В сложившихся обстоятельствах к 18.20 мск. индекс МосБиржи отступил на 1,8%, уйдя ниже 2680 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции ММК, ИнтерРАО и Сбербанка, потерявшие более 3,5%. Лучше рынка торговались бумаги Полюса и "префы" Сургутнефтегаза, прибавившие 1,9% и 1,2% соответственно. Российскому рынку так и не удалось удержать позиции выше поддержки, расположенной на уровне 2730 пунктов, что говорит в пользу продолжения коррекционного снижения. Если "медведям" удастся увести индекс МосБиржи ниже минимума июля, установленного в районе 2665 пунктов, в этом случае ближайшей технической целью снижения будет выступать диапазон 2550 - 2590 пунктов", - отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России