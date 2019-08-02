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02 августа 2019 года 18:20
Экономика США растет, но ставку все равно снизят - ИК QBF
В пятницу вышел очередной отчет по безработице в США за июль. Статистика оказалась близкой к прогнозам, которые давали аналитики, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. Уровень безработицы в США остался вблизи минимальных значений за 50 лет, 3,7 проц. Почасовая заработная плата выросла на 0,3 проц. в месяц, за год на 3,2 проц., что оказалось чуть выше ожиданий экспертов. Уровень участия рабочей силы в экономическом процессе вырос на 0,1 проц. до 63 проц. В июле американская экономика добавила 164 тыс. новых рабочих мест (средний прогноз был 151 тыс.). В частном секторе рабочие места выросли на 148 тыс., а в государственном на 16 тыс. Были пересмотрены цифры по новым рабочим местам за май и июнь в сторону снижения - в общей сложности на 41 тыс. В основном, американская экономика создавала рабочие места в секторе услуг - 133 тыс. Потеряли рабочие места добывающий, информационный и розничный секторы, в целом 19 тыс. "Июльский отчет говорит о том, что американская экономика развивается стабильно, и никаких реальных причин для снижения ставки в прошедшую среду не было. Об этом сразу после выхода данных заявил президент ФРБ Бостона Э.Розенгрен. Более того, он добавил, что в дальнейшем нет необходимости в смягчении монетарной политики. Однако, в текущей ситуации руководство ФРС США пытается реагировать на так называемые внешние условия, которые могут ухудшиться после введения Д.Трампом нового 10 процентного тарифа на китайские товары. Поэтому сейчас фьючерсы на ставку ФРС на сентябрь оценивают вероятность снижения ставки в сентябре в 100 проц.", - комментирует Олег Богданов.
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02 августа 2019 года 19:42
Рубль слегка отыграл потери к доллару и евро на восстанавливающейся нефти и закрытии позиций в ожидании развития санкционной темы
Москва. 2 августа. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слегка отыграл потери первой половины дня, но продолжает заметно дешеветь к бивалютной корзине в ожидании развития санкционной темы и торгового противостояния между США и Китаем. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:39
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе были прерваны негативной реакцией мировых площадок на сигналы от Федрезерва США о том, что июльское снижение ставки не является началом цикла смягчения монетарной политики, а также эскалацией торгового противостояния США и Китая. Также давление на российский рынок оказало введение США новых санкций в отношении России за якобы применение химического оружия при нападении в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, причем последний откатился к уровню начала лета. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:31
Москва. 2 августа. Плавные колебания котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг переросли в ценовое падение на фоне разочарований инвесторов от решений июльского заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, заметно выросли в цене во второй половине недели на фоне бегства инвесторов "в качество", что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:29
Рынок акций РФ в пятницу упал на новостях из США, индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700п и 1300п
Москва. 2 августа. Рынок акций РФ в пятницу ощутимо просел вслед за мировыми площадками из-за решения США ввести новые пошлины на товары из Китая, а также на фоне новых санкций США в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери; индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, причем второй упал к уровню начала лета. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:28
Citi видит ряд негативных катализаторов для котировок акций и депозитарных расписок "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Северстали" (MOEX: CHMF) и Polymetal (MOEX: POLY), говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха, Нитиша Агарвала и Рахул Кедиа. При этом... читать дальше
.02 августа 2019 года 19:00
Индекс МосБиржи не удержал позиции выше 2730 п., что говорит о продолжении коррекционного снижения - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Новостной поток второй половины недели давил, как на высокорисковые активы вообще, так и на российские в частности. При этом прошел провал на рынке энергоносителей, где нефть... читать дальше
.02 августа 2019 года 18:41
После анонсирования Трампом новых торговых пошлин против Китая на валютных рынках наблюдалось бегство инвесторов от риска - ИК "Велес Капитал"
После анонсирования американским президентом новых торговых пошлин против Китая на валютных рынках наблюдалась традиционная картина в виде бегства инвесторов от риска, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Практически все... читать дальше
.02 августа 2019 года 17:52
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительного 10%-ного тарифа на импорт китайских товаров эквивалентный 300 млрд долл. США, включая смартфоны и ноутбуки. Эта мера должна вступить в силу 1 сентября, сообщается в комментарии Julius Baer. Трамп добавил, что тариф может... читать дальше
.02 августа 2019 года 17:25
"БКС Глобал Маркетс" оставил без изменений дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX:... читать дальше
.02 августа 2019 года 16:54
"Рубль, естественно, реагировал как на обострение торговой войны США и КНР, так и на новые американские рестрикции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,46%, недельная - 7,50%, а месячная - 7,54%. Любые события в... читать дальше
.02 августа 2019 года 16:36
Закрытие ниже отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи повышает актуальность коррекции до 2620 пунктов - "Открытие Брокер"
"Российский рынок акций закроет день в "минусе", но текущее снижение нельзя назвать обвалом. Закрытие ниже отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи повышает актуальность коррекции до 2620 пунктов, но всё это укладывается в рамках снятия перекупленности с начала года", - отмечает ведущий аналитик... читать дальше
.02 августа 2019 года 16:15
Индекс МосБиржи, скорее всего, уже завершил свое основное внутридневное движение - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи пришел в состояние временного равновесия вблизи значимого уровня 2700 пунктов. Некоторое влияние на локальный рынок еще может оказать обильная североамериканская макроэкономическая статистика. Вместе с тем индекс МосБиржи, скорее всего, уже завершил свое основное... читать дальше
.02 августа 2019 года 15:53
"Пара USD/RUB продолжила повышаться в краткосрочном восходящем канале, пробив горизонтальную область сопротивления 64-64,22, после чего рост ускорился. Сейчас доллар пытается преодолеть очередное техническое препятствие в виде уровня 65 руб. Пока "часовая свечка" не будет закрыта под нижней... читать дальше
.02 августа 2019 года 15:44
Рубль днем резко ускорил падение к доллару и евро на санкционном обострении вокруг РФ и негативной динамике внешних рынков
Москва. 2 августа. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль существенно усилил темпы падения к бивалютной корзине на информации о новых санкциях против России и падении мировых рынков из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем. читать дальше
.02 августа 2019 года 15:33
Акции: оттоки из EM и России усиливаются; облигации: рекордные притоки в бонды EM с февраля - "БКС Глобал Маркетс"
Прошлая неделя ознаменовала пик ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, и на фоне этого притоки в фонды облигаций достигли максимумов за последние 6 месяцев, тогда как оттоки из фондов акций стали одними из крупнейших с начала года, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".... читать дальше
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