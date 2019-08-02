Ослабление рубля может оказаться непродолжительным - "Открытие Брокер"

"Рубль, естественно, реагировал как на обострение торговой войны США и КНР, так и на новые американские рестрикции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,46%, недельная - 7,50%, а месячная - 7,54%. Любые события в области внешних ограничений оказывают влияние на рубль, однако влияние этих ограничений не стоит переоценивать. Кредитные услуги США России сегодня не требуются, да и в обозримом будущем требоваться не будут. Между тем волюнтаризм американской политики и противостояние по всем "фронтам" будут работать в пользу сближения РФ и конкурентов США, включая союзников самого Вашингтона. По сути, правительство РФ давно не занимается какими-либо крупными займами на внешних рынках, сосредоточившись на внутренних заимствованиях, которые также особо не требуются при профицитном бюджете. Поэтому ослабление рубля может оказаться непродолжительным", - пишет в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.