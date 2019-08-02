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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи, скорее всего, уже завершил свое основное внутридневное движение - ИК "Алго Капитал"
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02 августа 2019 года 16:15
Индекс МосБиржи, скорее всего, уже завершил свое основное внутридневное движение - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи пришел в состояние временного равновесия вблизи значимого уровня 2700 пунктов. Некоторое влияние на локальный рынок еще может оказать обильная североамериканская макроэкономическая статистика. Вместе с тем индекс МосБиржи, скорее всего, уже завершил свое основное внутридневное движение. Поэтому мы ожидаем его закрытия недалеко от текущего уровня с понижением порядка 0,7-1,5%", - указывает в комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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02 августа 2019 года 19:42
Рубль слегка отыграл потери к доллару и евро на восстанавливающейся нефти и закрытии позиций в ожидании развития санкционной темы
Москва. 2 августа. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль слегка отыграл потери первой половины дня, но продолжает заметно дешеветь к бивалютной корзине в ожидании развития санкционной темы и торгового противостояния между США и Китаем. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:39
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе были прерваны негативной реакцией мировых площадок на сигналы от Федрезерва США о том, что июльское снижение ставки не является началом цикла смягчения монетарной политики, а также эскалацией торгового противостояния США и Китая. Также давление на российский рынок оказало введение США новых санкций в отношении России за якобы применение химического оружия при нападении в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, причем последний откатился к уровню начала лета. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:31
Москва. 2 августа. Плавные колебания котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг переросли в ценовое падение на фоне разочарований инвесторов от решений июльского заседания Федрезерва США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, заметно выросли в цене во второй половине недели на фоне бегства инвесторов "в качество", что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:29
Рынок акций РФ в пятницу упал на новостях из США, индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700п и 1300п
Москва. 2 августа. Рынок акций РФ в пятницу ощутимо просел вслед за мировыми площадками из-за решения США ввести новые пошлины на товары из Китая, а также на фоне новых санкций США в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери; индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно, причем второй упал к уровню начала лета. читать дальше
.02 августа 2019 года 19:28
Citi видит ряд негативных катализаторов для котировок акций и депозитарных расписок "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), "Северстали" (MOEX: CHMF) и Polymetal (MOEX: POLY), говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Барри Эрлиха, Нитиша Агарвала и Рахул Кедиа. При этом... читать дальше
.02 августа 2019 года 19:00
Индекс МосБиржи не удержал позиции выше 2730 п., что говорит о продолжении коррекционного снижения - Промсвязьбанк
"В пятницу российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Новостной поток второй половины недели давил, как на высокорисковые активы вообще, так и на российские в частности. При этом прошел провал на рынке энергоносителей, где нефть... читать дальше
.02 августа 2019 года 18:41
После анонсирования Трампом новых торговых пошлин против Китая на валютных рынках наблюдалось бегство инвесторов от риска - ИК "Велес Капитал"
После анонсирования американским президентом новых торговых пошлин против Китая на валютных рынках наблюдалась традиционная картина в виде бегства инвесторов от риска, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Практически все... читать дальше
.02 августа 2019 года 18:20
В пятницу вышел очередной отчет по безработице в США за июль. Статистика оказалась близкой к прогнозам, которые давали аналитики, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. Уровень безработицы в США остался вблизи минимальных значений за 50 лет, 3,7 проц. Почасовая... читать дальше
.02 августа 2019 года 17:52
В четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительного 10%-ного тарифа на импорт китайских товаров эквивалентный 300 млрд долл. США, включая смартфоны и ноутбуки. Эта мера должна вступить в силу 1 сентября, сообщается в комментарии Julius Baer. Трамп добавил, что тариф может... читать дальше
.02 августа 2019 года 17:25
"БКС Глобал Маркетс" оставил без изменений дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Татнефть" (MOEX:... читать дальше
.02 августа 2019 года 16:54
"Рубль, естественно, реагировал как на обострение торговой войны США и КНР, так и на новые американские рестрикции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4050 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,46%, недельная - 7,50%, а месячная - 7,54%. Любые события в... читать дальше
.02 августа 2019 года 16:36
Закрытие ниже отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи повышает актуальность коррекции до 2620 пунктов - "Открытие Брокер"
"Российский рынок акций закроет день в "минусе", но текущее снижение нельзя назвать обвалом. Закрытие ниже отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи повышает актуальность коррекции до 2620 пунктов, но всё это укладывается в рамках снятия перекупленности с начала года", - отмечает ведущий аналитик... читать дальше
.02 августа 2019 года 15:53
"Пара USD/RUB продолжила повышаться в краткосрочном восходящем канале, пробив горизонтальную область сопротивления 64-64,22, после чего рост ускорился. Сейчас доллар пытается преодолеть очередное техническое препятствие в виде уровня 65 руб. Пока "часовая свечка" не будет закрыта под нижней... читать дальше
.02 августа 2019 года 15:44
Рубль днем резко ускорил падение к доллару и евро на санкционном обострении вокруг РФ и негативной динамике внешних рынков
Москва. 2 августа. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль существенно усилил темпы падения к бивалютной корзине на информации о новых санкциях против России и падении мировых рынков из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем. читать дальше
.02 августа 2019 года 15:33
Акции: оттоки из EM и России усиливаются; облигации: рекордные притоки в бонды EM с февраля - "БКС Глобал Маркетс"
Прошлая неделя ознаменовала пик ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, и на фоне этого притоки в фонды облигаций достигли максимумов за последние 6 месяцев, тогда как оттоки из фондов акций стали одними из крупнейших с начала года, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".... читать дальше
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