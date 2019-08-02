Рубль днем резко ускорил падение к доллару и евро на санкционном обострении вокруг РФ и негативной динамике внешних рынков

Москва. 2 августа. Доллар и евро заметно ускорили рост на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль существенно усилил темпы падения к бивалютной корзине на информации о новых санкциях против России и падении мировых рынков из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Курс доллара США составил 65,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 87 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,43 руб./EUR1, подорожав на 1,095 рубля. Доллар поднялся выше 65 руб. впервые с 7 июня, евро превысил 72 руб. впервые с 21 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 97,13 копейки - до 68,47 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 80,83 копейки, до 64,6423 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,235 рубля, до 71,7077 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах. Падение котировок нацвалюты происходит на фоне сильного снижения мировых площадок после того, как стало известно об угрозах введения новых пошлин на ввоз в США товаров из Китая, а также новостей относительно новых антироссийских санкций. Дополнительный негативный импульс к падению рубля был придан сильнейшим за четыре года падением нефти, наблюдавшимся на предыдущих торгах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери, сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников. "Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия в 2018 году при нападении на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", - пишет издание, ссылаясь на источники. При этом подробности указа не приводятся.

Ранее в комитете Палаты представителей по иностранным делам призвали Дональда Трампа все же перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Первый пакет санкций против РФ, связанных с "делом Скрипалей", был введен 27 августа 2018 года. Второй этап санкций должен был быть применен, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Кроме того, в четверг Трамп пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. "В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter. Он подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп. В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению".

Китай раскритиковал намерения США. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что повышение тарифов, предпринимаемое Трампом в отношении китайских товаров, не является верным путем преодоления разногласий в торговле.

"Российская валюта оказалась под давлением, следуя общим негативным настроениям на глобальных финансовых рынках. Давление на рубль накануне усиливали негативные настроения на нефтяном рынке, где произошло падение на 7%. В ближайшие дни негативные настроения на глобальных площадках, вероятно, сохранятся. Как следствие, для рубля риски временно смещены в сторону ослабления. Дополнительным источником негатива стало возобновление санкционной риторики. В СМИ появилась информация о том, что накануне Трамп подписал указ, позволяющий ввести в отношении России второй раунд санкций по делу Скрипалей. Указ пока официально не опубликован, что затрудняет более глубокий анализ новых санкционных мер. Напомним, закон 1991 года, в соответствии с которым данные санкции введены, предполагает необходимость выбора по крайней мере трех из шести ограничительных мер, включая запрет на экспортные и импортные операции между Россией и США, а также запрет на предоставление финансирования российскому правительству от американских банков. Возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64-65,5 руб./$1", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках после анонсирования Трампом новых пошлин по отношению к Китаю и заметное снижение нефтяных котировок вчера оказали давление на позиции российской валюты. (. . .) Еще одним фактором риска для рубля являются новости о подписании американским президентом распоряжения правительству добиться прекращения международного финансирования и запрета предоставления банковских кредитов США странам, на которые распространяются санкции США за использование химического или ядерного оружия (напрямую РФ не фигурирует в документе, но, безусловно, эти условия вполне можно отнести к российскому кейсу). На данный момент, по нашей оценке, санкционная премия в рубле близка к минимуму, соответственно, возвращение актуальности санкционной истории может добавить нервозности в российской валюте", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Новые заявления Дональда Трампа об импортных пошлинах прозвучали после того, как на текущей неделе в Шанхае состоялись первые встречи в рамках возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем (которые были прерваны в мае), а также после решения ФРС США снизить процентную ставку впервые за более чем десять лет. Теперь инвесторы ждут ответных действий Китая на комментарии американского президента (есть вероятность, что КНР запретит экспорт редкоземельных металлов в США). Возможна также реакция со стороны Федрезерва: не исключено, что ему придется пересмотреть свою позицию и в текущем году снизить ставку еще два раза (в четверг трейдеры уже начали учитывать в котировках такой сценарий). Сегодня в центре внимания рынков также будут официальные ежемесячные данные по занятости в США (в 15:30 МСК), которые позволят прогнозировать дальнейшие действия ФРС в отношении денежно-кредитной политики", - отметил аналитик Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.

Нефть эталонных марок восстанавливается в пятницу после резкого снижения накануне, вызванного планами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 2,86% - до $62,12 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,47% - до $55,28 за баррель.

В четверг Brent рухнула в цене почти на 7%, WTI - почти на 8% на заявлениях президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Снижение обеих марок в четверг стало рекордным за четыре года.

Ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на мировой торговле и темпах роста глобального ВВП, что отразится на спросе на топливо, опасаются участники рынка.

С начала недели Brent снизилась в цене на 1,7%, WTI - на 1,5%.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,46% и 7,5% годовых соответственно, ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,54% годовых. В то же время ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 7,66% и 7,7% годовых.