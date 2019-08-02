"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций Газпром нефти до "держать" в связи с ростом котировок

(добавлены 3-4-й абзацы)

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию (рейтинг) для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была немного повышена - с $6,5 до $6,6 за штуку.

"Акции "Газпром нефти" за последние два месяца опередили в росте бумаги сопоставимых нефтяных компаний и в целом индекс РТС на 18% и 17% соответственно, превысив нашу прогнозную цену на 12 месяцев. Хотя мы подняли прогнозную цену на 1,5% - до $6,60 за штуку, с учетом дивидендной доходности 7,2% ожидаемая полная доходность, по нашим расчетам, теперь составляет лишь 6%. В результате мы понижаем рекомендацию для акций "Газпром нефти" до "держать", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпром нефти", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $6,97 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость акций "Газпром нефти" составляет порядка $6,82 за штуку.