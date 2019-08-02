Результаты VEON за 2К19 оцениваем умеренно позитивно - Газпромбанк

VEON опубликовал отчетность за 2К19 (с показателями, как учитывающими стандарт МСФО 16, так и исключающими его) и провел звонок с инвесторами, говорится в обзоре Газпромбанка. Эксперты банка Игорь Гончаров и Денис Степанов отмечают солидный органический рост, но полагают, что динамика во второй половине года может быть слабее, и оценивают результаты умеренно попзитивно. Также аналитики Газпромбанка обращают внимание на следующие моменты относительно результатов без влияния стандарта МСФО 16.

Позитивные моменты:

1. Солидный органический рост выручки (+7,5% г/г, без учета влияния изменения курса доллара США к операционным валютам) во многом за счет Украины (+22% г/г) и Пакистана (+21% г/г), что было частично сглажено снижением органической выручки в Алжире (-3% г/г) и Узбекистане (-11% г/г) при стабильных показателях в России (0% г/г).

2.Солидный органический рост EBITDA (+11% г/г) в значительной степени за счет роста Украины (+41% г/г) и Пакистана (+26% г/г), что было частично нивелировано сокращением органической EBITDA в России (-2% г/г) и Алжире (-11% г/г) при стабильных показателях в Узбекистане (+2% г/г) и Бангладеш (0% г/г).

3. Решение по выплате промежуточного дивиденда за 2019 г. в размере 0,13 долл./акц. Такой дивиденд представляет собой незначительное увеличение по сравнению с промежуточным дивидендом за 2018 г. (0,12 долл./акц.) и косвенно ориентирует инвесторов на возможный общий годовой дивиденд в размере 0,30 долл./акц. с доходностью около 10%.

Нейтральные моменты:

1. Выручка и EBITDA – в рамках ожиданий, превысив собранный компанией консенсус на 3% и 1% и оказавшись стабильными в долларовом выражении (0% и +1% г/г соответственно).

2. Сохранение консервативных финансовых ориентиров на 2019 г., несмотря на хорошую динамику органических показателей в 1П19. Эти ориентиры предполагают:

а) Органический рост выручки в пределах низких однозначных значений;

б)Органический рост EBITDA в пределах низких или средних однозначных значений;

в) Свободный денежный поток (без учета затрат на лицензии, но с учетом выплаты со стороны Ericsson) около 1 млрд долл.

Негативные моменты:

1. Компания отметила факторы, которые могут негативно повлиять на динамику роста во второй половине года, в частности это касается более интенсивной ценовой конкуренции в России. В связи с этим VEON не стал пересматривать консервативные ориентиры по органическому росту по итогам года, несмотря на солидную органическую динамику в 1П19.

"Снижение свободного денежного потока акционерам (до платы за лицензии и без учета стандарта МСФО 16) до 249 млн долл. с 380 млн долл. в 1К19. При этом денежный поток акционерам (без учета платы за лицензии) по итогам полугодия составил 630 млн долл., что подкрепило годовой ориентир компании по этому показателю в 1 млрд долл. Продолжающийся солидный органический рост EBITDA (в основном благодаря росту Украины и Пакистана) является позитивным фактором для котировок. Однако, принимая во внимание обозначенные негативные факторы, а также тот факт, что возможная дивидендная доходность акции (9-10%) находится несколько ниже, чем уровень, предлагаемый, например, МТС (10-11%), влияние этого фактора представляется нам умеренным", - заключают эксперты Газпромбанка.