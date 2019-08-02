Инвесторы ждут отчет по рынку труда США, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия ФРС - Sberbank CIB

Сейчас на нефтяном рынке преобладают опасения, что рост спроса на нефть может резко замедлиться, говорится в комментарии Sberbank CIB. По мнению аналитика Михаила Шейбе, это значит, что любая пессимистичная макростатистика или важные политические события, которые усилят подобные опасения, имеют первостепенное значение для цен на нефть, тогда как позитивные факторы в части предложения отходят на второй план.

Вчерашний день продемонстрировал именно такую тенденцию. Когда баррель Брент торговался у отметки $63,3/барр., президент Дональд Трамп шокировал рынок заявлениями о том, что с 1 сентября США введут 10%-ю пошлину на импорт из Китая в объеме $300 млрд (это значит, что пошлинами будет обложено почти 100% китайского импорта в США). По словам Дональда Трампа, пошлины могут быть повышены (и даже могут превысить 25%), если председатель КНР Си Цзиньпин не предпримет "достаточно быстрых" действий для заключения торгового соглашения. На этом фоне цена Брент обвалилась до $60/барр., где нашла прочную поддержку. Фьючерсы Брент ближайшего месяца поставки завершили день на отметке $60,5/барр., на $4,67/барр. ниже, чем днем ранее.

"Отметим, что новые заявления Дональда Трампа об импортных пошлинах прозвучали после того, как на текущей неделе в Шанхае состоялись первые встречи в рамках возобновившихся торговых переговоров между США и Китаем (которые были прерваны в мае), а также после решения ФРС США снизить процентную ставку впервые за более чем десять лет, - указывает эксперт Sberbank CIB. - Теперь инвесторы ждут ответных действий Китая на комментарии американского президента (есть вероятность, что КНР запретит экспорт редкоземельных металлов в США). Возможна также реакция со стороны Федрезерва: не исключено, что ему придется пересмотреть свою позицию и в текущем году снизить ставку еще два раза (вчера трейдеры уже начали учитывать в котировках такой сценарий)".

Сегодня в центре внимания рынков также будут официальные ежемесячные данные по занятости в США (в 15:30 мск), которые позволят прогнозировать дальнейшие действия ФРС в отношении денежно-кредитной политики. "На наш взгляд, оптимистичная статистика (очередное ускорение роста заработной платы) уменьшит вероятность более существенного снижения ставок, и, соответственно, может оказать давление на рынок акций. В то же время сильный отчет по занятости может быть воспринят как позитивный фактор для спроса на нефть. Мы полагаем, что под воздействием разнонаправленных факторов фьючерсы Брент сегодня, вероятно, будут торговаться в диапазоне $61-62/барр.", - заключает Михаил Шейбе.