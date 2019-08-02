Новости по санкциям добавят волатильности рынку рублевого долга - Уралсиб

"Сегодня рублевому рынку долга явно предстоит еще один напряженный день. Помимо общей нервозности, связанной с торговыми войнами, негативным фактором для нас станут новые санкции в отношении РФ. В частности, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций по делу Скрипалей, однако детали документа неизвестны. Первый пакет ограничительных мер вступил в силу в конце августа прошлого года, второй же должен был быть введен в течение трех месяцев после этого, в случае если Россия не выполнит ряд требований по химическому оружию. Для второго пакеты должны быть выбраны три из шести мер: 1) запрет экспорта любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; 2) запрет импорта российских товаров в США; 3) запрет на полеты в США авиаперевозчиков, прямо или косвенно подконтрольных российскому государству; 4) запрет на банковское кредитование правительства РФ за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции; 5) противодействие финансированию РФ со стороны международных институтов; 6) понижение уровня дипломатических отношений. Тот факт, что второй этап был введен гораздо позднее изначально запланированного срока дает надежду на сдержанный характер принятых решений, однако волатильность на российском рынке сегодня все равно должна вырасти", - отмечается в обзоре корпорации Уралсиб.