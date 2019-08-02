Рынок акций РФ утром откатился к уровням начала лета по индексу РТС на внешнем негативе и санкциях США

Москва. 2 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу откатился к уровням начала лета по индексу РТС на фоне негативной динамики внешних площадок и известиях, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2691,88 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1313,03 пункта (-2,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,5%.

Доллар вырос до 64,6 рубля (+0,25 рубля).

Как сообщило издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за применение химического оружия при нападении в 2018 году на российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. При этом подробности указа не приводятся. Ранее в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали президента США Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,5%, до 223,8 рубля; -1,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%).

Подросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,1%).

В США накануне индексы упали до минимума за месяц на сообщениях о планах США ввести новые пошлины на китайские товары. Президент США Трамп в четверг пообещал ввести с 1 сентября новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению". "Мы чувствуем, что будущее для двух наших стран будет очень светлым", - отметил Трамп.

Дополнительным негативным фактором стали слабые статданные: индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,4%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,8-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Внимание инвесторов направлено на выходящий в пятницу отчет по рынку труда США. Аналитики ожидают, что данные укажут на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

Нефть в пятницу корректируется вверх после самого сильного за последние 4 года обвала накануне на новостях о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров; цена Brent находится на $1,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,66 за баррель (+1,9% и -7% в четверг), сентябрьская цена WTI - $54,83 за баррель (+1,6% и -7,9% накануне).

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, заявление Федрезерва о разовости снижения ставки привело к резкому падению надежд на длительный цикл смягчения монетарной политики. Для разогретых рынков это означает то, что заложенные надежды пока не оправдываются. Надежды отечественных инвесторов также стали более приземленными. Сбербанк продолжает дешеветь, поскольку его отчетность указывает на замедление роста прибыли. ММК подтвердил своей отчетностью, что первое полугодие оказалось неудачным для всех металлургов.

Рубль слабеет на фоне укрепления доллара после решения ФРС. Нефть Brent накануне падала ниже $61 за баррель, хотя еще в середине недели ее стоимость превышала $65. В целом текущее ослабление нельзя назвать каким-то резким или неожиданным. Рынкам потребуется какое-то время, чтобы приспособиться к новой ситуации со ставкой ФРС. Для нефти и рубля на первый план выходит торговая война США и КНР. Заявления Трампа хоронят весьма немногочисленные итоги встречи с главой Китая Си Цзиньпином. В рамках саммита G20 главы США и КНР ранее договорились избегать новой конфронтации в торговой войне, сосредоточившись на переговорах.

Кроме угроз Трампа, негативное влияние на рынки оказали действия Японии, которая исключила Южную Корею из списка торговых партнеров с наиболее благоприятными условиями. США и Китай могут возобновить переговоры лишь в начале сентября в Вашингтоне, что оставляет рынки в ситуации неопределенности на длительный период.

Продолжение тарифных войн можно рассматривать в качестве повода для дальнейшего замедления роста как в Азии и Европе, так и в США, что в итоге приведет к необходимости дальнейшего смягчения денежной политики ФРС. В Morgan Stanley полагают, что американский регулятор снизит ставку еще раз, и наиболее вероятное время для этого наступит в октябре, отмечает аналитик.

Пока США и Китай продолжают конфликтовать, российские компании могут заменить американских поставщиков в Китае, а также китайских поставщиков в США. Поэтому реакция отечественного рынка на падение внешних индексов может оказаться не столь сильной, панических распродаж вряд ли стоит ожидать, считает Кочетков.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, американский лидер заявил, что прошедшие на днях переговоры с китайской стороной были продуктивными, но обвинил китайские власти в том, что они фактически сорвали подписание уже почти готового документа по урегулированию торговых споров и не выполняют обещания закупать у США сельхозпродукцию. На этом фоне мировые рынки опять упали, не устояли промышленные металлы, а нефть Brent откатилась в район $60 за баррель, где начались покупки подешевевшего сырья.

Кроме того, стало известно, что Трамп ввел санкции в отношении России по "делу Скрипалей". Подробности пока неизвестны, и вряд ли вводимые меры окажут серьезное давление на экономику страны, однако сам факт санкций является негативом для рынка, говоря о том, что в дальнейшем могут последовать более жесткие меры.

На этом фоне наибольшие потери несут акции нефтянки, металлургов и Сбербанк. Учитывая фактор пятницы, поддержка 2700 пунктов по индексу МосБиржи не устоит. При этом пытаться купить акции "на отскок" опасно, поскольку на выходных вполне может последовать ответная реакция китайских властей, и в понедельник рынки вновь откроются в "минусе". Поэтому для покупок стоит ждать либо устойчивого разворота рынка, либор его сползания в район 2600 пунктов, считает Антонов.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также отмечает, что итоги заседания Федрезерва недолго оставались ключевой темой на рынках, внимание инвесторов теперь переключилось на вопросы торговых противоречий между США и Китаем. В среду завершились первые с мая очные переговоры между торговыми представительствами стран - никакого прорыва в ходе диалога не было достигнуто, но стороны традиционно охарактеризовали переговоры как "конструктивные" и заявили о намерении продолжить дискуссию в сентябре. Однако Трамп неожиданно объявил о введении новых пошлин в отношении китайских товаров, что вновь вернуло на рынок опасения негативного влияния торговых противоречий на темпы роста мировой экономики.

Уход от риска на глобальных рынках привел к снижению доходностей 10-летних Treasuries ниже 1,9%. Кривая UST стала инвертирована уже на участке до 5 лет. Вероятность понижения ставки ФРС на сентябрьском заседании, согласно фьючерсам на ставку, увеличилась с 62% до 94%. В пятницу в центре внимания будет находиться публикация данных по американскому рынку труда. Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок вызвали уход индекса МосБиржи в диапазон 2650-2700 пунктов. В текущих условиях влияние внешних факторов для российского рынка выглядит определяющим, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,8%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,5%), акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,2%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+9,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,443 млрд рублей (из них 4,326 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).