Рубль слабеет в рамках общего ухудшения внешнего фона и обострения санкционной риторики - "Нордеа Банк"

"Российская валюта оказалась под давлением, следуя общим негативным настроениям на глобальных финансовых рынках, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Рубль потерял 1.1% в паре с долларом и 1.2% в паре с евро, оказавшись в числе лидеров падения. Давление на рубль усиливали негативные настроения на нефтяном рынке, где произошло падение на 7%.

"В ближайшие дни негативные настроения на глобальных площадках, вероятно, сохранятся. Как следствие, для рубля риски временно смещены в сторону ослабления. Дополнительным источником негатива стало возобновление санкционной риторики. В СМИ появилась информация о том, что накануне Трамп подписал указ, позволяющий ввести в отношении России второй раунд санкций по делу Скрипалей. Указ пока официально не опубликован, что затрудняет более глубокий анализ новых санкционных мер. Напомним, закон 1991 года, в соответствии с которыми данные санкции введены, предполагает необходимость выбора по крайней мере 3 из 6 ограничительных мер, включая запрет на экспортные и импортные операции между Россией и США, а также запрет на предоставление финансирования российскому правительству от американских банков. Возвращение санкционной темы в фокус внимания рынка в момент существенного ухудшения внешнего фона делает позиции рубля более уязвимыми, возвращая его в коридор 64-65.5. Основным драйвером для российской валюты продолжит быть глобальная конъюнктура", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".