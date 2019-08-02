Рекомендуем использовать просадку рынка для наращивания позиций в ОФЗ срочностью 5 – 10 лет с потенциалом снижения доходности до 7% - Промсвязьбанк

"Новости о недовольстве США ходом торговых переговоров с Китаем и анонс введения дополнительных пошлин с 1 сентября (10% на китайский импорт в размере 300 млрд долл) вызвали повышение спроса на защитные активы, ожидания снижения ставки ФРС вновь усилились. Продолжение смягчения ДКП американским Центробанком снижает риски оттока капитала из развивающихся стран и будет способствовать повышению спроса на локальные бонды. На фоне повышения вероятности продолжения снижения ставок ФРС и Банком России в сентябре-октябре рекомендуем использовать просадку рынка для наращивания позиций в ОФЗ срочностью 5 – 10 лет, которые имеют потенциал снижения доходности до 7%", - отмечает в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Грицкевич.

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