Возможно появление предпосылок для движения пары доллар/рубль в район отметки в 65 руб/долл. - Промсвязьбанк

Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках после анонсирования Д.Трампом новых пошлин по отношению к Китаю и заметное снижение нефтяных котировок вчера оказали давление на позиции российской валюты, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Пара доллар/рубль вчера приближалась к отметке в 64,40 руб/долл. (максимумы за последние семь недель). "В целом по итогам дня наблюдалось снижение и в большинстве других валют развивающихся стран, но темпы этого снижения у большинства конкурентов рубля (за исключением, пожалуй, южноафриканского ранда) были более скромными – свою роль все же сыграла большая зависимость от динамики нефтяных котировок", - отмечает аналитик банка Михаил Поддубский.

Еще одним фактором риска для рубля, по мнению эксперта Промсвязьбанка, являются сегодняшние новости о подписании американским Президентом распоряжения Правительству добиться прекращения международного финансирования и запрета предоставления банковских кредитов США странам, на которые распространяются санкции США за использование химического или ядерного оружия (напрямую РФ не фигурирует в документе, но, безусловно, эти условия вполне можно отнести к российскому кейсу). "На данный момент, по нашей оценке, санкционная премия в рубле близка к минимуму, соответственно, возвращение актуальности санкционной истории может добавить нервозности в российской валюте. Уход от риска на глобальных рынках и возобновление актуальности санкционных рисков могут создавать предпосылки для движения пары доллар/рубль в район отметки в 65 руб/долл.", - полагает Михаил Поддубский.