Не видим нефть выше 60-62 долл./барр. на следующей неделе - Промсвязьбанк

"Вопреки названным "позитивными" переговорам США и КНР во вторник Трамп в четверг сообщил о введении 10% тарифов на остаток китайского импорта с 1 сентября с возможностью поднятия до 25% и выше в случае провала переговоров. Это спровоцировало распродажу в сырье, Brent потеряла более 4 долларов, закрывшись на уровне 60,5. На сегодняшнее утро нефть пытается восстанавливаться. Однако с учетом такого внешнего фона (можно ожидать очередную волну выхода спекулянтов) и безрадостной статистики по запасам мы не видим нефть выше 60-62 долл./барр. на следующей неделе", - указывает в обзоре главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.