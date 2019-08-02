Рубль снижается к доллару и евро на ухудшении внешнего фона и санкционном обострении вокруг России

Москва. 2 августа. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на ухудшении внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем и информации о новых санкциях против России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,44-64,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,62 руб./$1 (+26,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,59 руб./EUR1 (+25,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 26,3 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,1198 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери. Так, президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

При этом ранее издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что президент США Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. Ранее в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения. Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипалей". Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. "В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter.

Он подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп. В то же время он заявил, что "США с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению".

Китай раскритиковал намерения США. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что повышение тарифов, предпринимаемое Трампом в отношении китайских товаров, не является верным путем преодоления разногласий в торговле.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе сессии в пятницу после самого сильного за последние четыре года обвала накануне на новости о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подорожали на 1,95% - до $61,68 за баррель. На торгах в четверг цена рухнула на $4,55 (6,99%) и составляла на закрытие $60,5 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,58% - до $54,8 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на $4,63 (7,9%), до $53,95 за баррель.