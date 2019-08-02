Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут заметно снизиться под давлением внешних и внутренних факторов

Москва. 2 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут заметно снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, и объявления Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, полагают аналитики.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении страны, которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. "Исполнительный указ предписывает министру финансов в консультации с государственным секретарем принять следующие меры, когда это необходимо, для осуществления санкций, описанных в законе "О химическом и биологическом оружии", - говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей Конгресса, опубликованном Белым домом. В частности, министр финансов и госсекретарь должны выступать против "предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями". Кроме того, им вменяется в обязанности запретить любому банку США предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этой страны, "за исключением займов или кредитов на цели приобретения продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

С 27 августа 2018 года действует первый пакет санкций, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Первым санкционным пакетом также предусмотрено прекращение содействия России в поставках для нее продовольствия и продукции сельского хозяйства, за исключением гуманитарной помощи.

В свою очередь американские фондовые индексы упали в четверг до минимума за месяц на сообщениях о планах США ввести новые пошлины на китайские товары. Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. "В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал Трамп в Twitter. Президент подчеркнул, что новые пошлины коснутся товаров, в отношении которых они еще не вводились. Пошлины в размере 25% уже действуют в отношении товаров из Китая на $250 млрд, напомнил Трамп.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона отреагировали резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией. Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2%. Китайский Shanghai Composite потерял 1,7%, Shenzhen Composite - 2%. Гонконгский Hang Seng снизился на 2,1%. Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,9%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,8%, индийский BSE Sensex - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%. Единственными индексами, демонстрирующими рост, стали фондовые индикаторы Новой Зеландии (подъем менее чем на 0,1%), Лаоса (+0,6%) и Монголии (+0,75%).

Тем временем Япония приняла решение исключить Южную Корею из так называемого списка "белых стран", имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля, уже в конце этого месяца. В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в ходе сессии в пятницу после самого сильного за последние четыре года обвала накануне на новости о планах США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 2,35% - до $61,92 за баррель. На торгах в четверг цена рухнула почти на 7% и составила на закрытие $60,5 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 1,91% - до $54,98 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала на 7,9%, до $53,95 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 7,964 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,019 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 августа вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 619,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-01" (+1,86%), "Роснефть-04" (+1,43%) и "Мегафон БО-001Р-05" (+0,7%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-02R" (-1%), "Роснефть-002Р-05" (-0,9%) и "МТС-001P-06" (-0,84%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 37,96% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-42m-001Р-116R объемом 1 млрд рублей на сумму 380 млн рублей. Срок обращения выпуска - 3,5 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,875% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного купонного дохода, который зависит от движения котировок акций российских компаний, таких как "Газпром" (MOEX: GAZP), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и других, входящих в динамическую корзину. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 31 июля завершил размещение допвыпуска N5 биржевых облигаций серии 001Р-03P номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 26,657% выпуска на 266,572 млн рублей. Размещение облигаций началось 1 июля. Цена размещения составила 103% номинала. Газпромбанк 13 декабря 2018 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. С января по июль текущего года банк провел доразмещение выпуска. Таким образом, в настоящее время объем выпуска составляет 10 млрд 377,062 млн рублей. Срок обращения бондов - 3,5 года.

ООО "Держава-платформа" полностью разместило допвыпуск облигаций серии БО-01Р-02 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на бонды прошел 29 июля. Цена размещения составила 100% от номинала. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 2 июля зарегистрировала допвыпуски облигаций компании серий БО-01Р-01 и БО-01Р-02 объемом по 500 млн рублей каждый. В феврале 2018 компания разместила 5-летние облигации серии БО-01Р-01 объемом 500 млн рублей, а в октябре облигации с погашением через 4,5 года серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона обеих серий установлена в размере 10% годовых. Ставка текущего купона обоих выпусков также составляет 10% годовых. Облигации размещаются в рамках программы облигаций 01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,06% годовых. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 25 июля до 16:00 МСК 31 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,9-8,1% годовых, в процессе маркетинга он дважды сужался, объем размещения был увеличен с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей. Техническое размещение предварительно запланировано на 9 августа. Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму до 200 млрд рублей. На данный момент в рамках программы размещено четыре выпуска облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

ВТБ (MOEX: VTBR) 5 августа начнет размещение годовых облигаций серии Б-1-33 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,05% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. "Московская биржа" 25 июня зарегистрировала облигации ВТБ серий Б-1-33 и Б-1-34 общим объемом 20 млрд рублей. Срок обращения облигаций Б-1-33 составит 1 год, серии Б-1-34 - 1,5 года. Объем каждого из займов составит по 10 млрд рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 261 тыс. 575 облигаций 23-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, РЖД выкупили 1,74% выпуска. РЖД разместили облигации 23-й серии на 15 млрд рублей в феврале 2010 года по открытой подписке. Бумаги имеют 30 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 7,85% годовых.

Совет директоров ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) на заседании 2 августа обсудит пролонгацию срока размещения биржевых облигаций своей SPV-структуры - ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ) - серии БО-01 на 15 млрд рублей, который должен быть погашен 10 сентября. Также будет обсуждена позиция этого органа управления "по внесению изменений в условия размещения" бондов. Кроме того, в повестке - одобрение крупных сделок ОВКФ со структурами холдинга - АО "Завод тяжелого машиностроения", АО "Тихвинский сборочный завод "Титран-Экспресс", АО "Северо-западная инвестиционно-промышленная компания", АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ООО "Торговый дом "Объединенная вагонная компания" (структуры холдинга) - "по выдаче безотзывной оферты на заключение договора купли-продажи биржевых облигаций серии БО-01". Ранее ОВК сообщала, что держатели биржевых облигаций серии БО-01 "ОВК Финанса" 14 августа рассмотрят вопросы об отказе от требований досрочного погашения бумаг и их приобретения. Предусмотрено заочное голосование. Список владельцев бондов, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию на 2 августа. Пятилетние облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей ОВКФ разместил в 2014 году. Они должны быть погашены 10 сентября 2019 года.