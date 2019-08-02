Утренние прогнозы: внешний негатив обусловит снижение российских акций на торгах пятницы

Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок заставляют экспертов ожидать ухода индекса МосБиржи в пятницу в диапазон 2650-2700 пунктов.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги четверга локальным снижением на 0,4% по индексу МосБиржи. Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок заставляют ожидать ухода индекса МосБиржи в диапазон 2650-2700 пунктов. В текущих условиях влияние внешних факторов для российского рынка выглядит определяющим".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках перед стартом фондовых торгов в России негативная. Очередные столкновения в рамках торговой войны продолжают разрушать глобальную торговлю. Впрочем, пока США и Китай продолжают конфликтовать, российские компании могут заменить американских поставщиков в Китае, а также китайских поставщиков в США. Поэтому реакция отечественного рынка на падение внешних индексов будет не столь сильной. После провала накануне нефть также демонстрирует способность к восстановлению котировок. Таким образом, ждём негативного старта в начале дня, но без панических распродаж".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В начале торгов пятницы вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов. Президент США Д. Трамп сообщил о планах ввода новых пошлин на китайский импорт на сумму $300 млрд, ставка пошлин составит 10% с возможностью увеличения до 25% впоследствии. Возвращение к "торговой войне" стало неожиданностью для рынка и спровоцировало процесс "бегства от риска", что выражается в снижении доходности по казначейским облигациям США, росте цен на золото и коррекции вниз на рынках акций. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение наметившегося укрепления доллара США - валюты развивающихся рынков оказались под давлением после неожиданного возобновления "торговых войн"".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу наш рынок акций откроется как минимум с процентным "гэпом" вниз. Наиболее сильные потери понесут "нефтянка", металлурги и, конечно, Сбербанк. Учитывая фактор пятницы, скорее всего, сопротивление 2700 пунктов по индексу МосБиржи не устоит. Пытаться купить акции "на отскок" опасно, поскольку на выходные вполне может последовать ответная реакция китайских властей и в понедельник рынки вновь откроются в "минусе". Поэтому для покупок стоит ждать либо устойчивого разворота рынка, либо его сползания в район 2600 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с существенной просадкой около 0,7-1%, в районе 2700-2710 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2730, 2740 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет резкое вечернее ухудшение настроений на нефтяном рынке и на рынке акций в США. Позднее он может найти временную поддержку в районе 2700 пунктов. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Кроме того, в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. В 15:30 мск выйдет блок июльских данных, характеризующих состояние рынка труда. А в 17:00 мск станет известно финальное июльское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета".