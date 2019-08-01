.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%, несмотря на наметившийся отскок мировых площадок
.
ГЛАВНОЕ
Уровень бедности в РФ к концу года незначительно снизится
Счетная палата ожидает небольшое снижение уровня бедности в России по итогам 2-го квартала 2019 года. Однако к концу года этот показатель вряд ли будет существенно ниже, чем в 2018 году
 
В России формируется новый класс "заемщиков-маргиналов"
В стране появился новый класс заемщиков, которых условно можно назвать "маргиналами". Многие из них из-за количества взятых займов уже не могут рассчитывать на кредит в банке. Более того, им вынуждены отказывать и микрофинансовые организации, пишут...
 
Минэкономразвития предложило срок годности требований к бизнесу в пять лет
Минэкономразвития доработало проект закона "Об обязательных требованиях" - документ разослан экспертам и в бизнес-объединения. В кругах разработчиков он получил синоним "материального закона о контрольно-надзорной деятельности (КНД)", пишет...
 
Дума вернется к обсуждению закона о платежных системах
Финансовые организации вступились за иностранные платежные системы. Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову с письмом, пишут "Известия". В нем будущий закон, регулирующий работу операторов...
 
01 августа 2019 года 19:37

Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%, несмотря на наметившийся отскок мировых площадок

Москва. 1 августа. Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2729,42 пункта (-0,37%), индекс РТС - 1346,40 пункта (-1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали в целом негативную динамику в пределах 1,7%.

В частности, подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%, "префы" снизились в цене на 1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), а также обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций в начале торгов 1 августа стало следствием первой негативной реакции мировых рынков, в том числе нефтяных площадок, на итоги состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы США. ФРС по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов, поскольку ранее большинство экспертов ожидали как минимум еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг вслед за падением индексов в США на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ, а также из-за завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

В свою очередь цены на нефть, снижавшиеся в начале дня на разочаровывающих итогах заседания ФРС, ускорили падение в четверг вечером после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,8% - до $63,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 2,9% - до $56,87 за баррель. Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

Вместе с тем европейские фондовые площадки после падения предыдущих нескольких дней демонстрируют в четверг умеренный отскок - основные фондовые индексы региона подрастают на 0,3-0,8%, за исключением британского FTSE, снизившегося на 0,03%. Банк Англии по итогам августовского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75% годовых. Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($526,5 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Кроме того, американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в четверг после обвала накануне, индикаторы к моменту закрытия торгов в России прибавляли от 1% до 1,4%. "Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент США в соцсети Twitter. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру". Теперь внимание рынка направлено на статданные по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики ожидают, что отчет Минтруда укажет на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "в четверг российский фондовый рынок возобновил негативную динамику. Поводом к продажам послужило снижение внешних рынков, произошедшее сразу после решения ФРС снизить ставку и комментариев, сопутствовавших решению и показавших отсутствие у регулятора четкой стратегии и уверенности в своем понимании экономики. В глазах инвесторов это повысило уровень неопределенности относительно дальнейших шагов регулятора. В результате еще в среду американские индексы потеряли более 1%. Также негативная динамика наметилась и на рынке энергоносителей, где уже в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже $64 за баррель. При этом в Европе основные индексы в рамках сегодняшней сессии к вечеру продемонстрировали позитивную динамику, а в США Dow Jones и S&P 500 в первые часы торгов отыграли большую часть потерь среды. Однако этого оказалось недостаточно для роста нашего рынка, и негатив с рынка энергоносителей перевесил. Аутсайдерами торгов выступили акции Сбербанка и "Норникеля". Лучше рынка торговались "Газпром нефть" и "Татнефть".

"В четверг российский фондовый рынок снизился. Инвесторов разочаровало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что вчерашнее снижение базовой ставки было не началом нового раунда смягчения монетарной политики, а ее временной корректировкой в непростых экономических условиях. Таким образом, реакция рынков показала, что участники торгов закладывали в свои прогнозы явно не одно снижение ставки, и решение ФРС их явно не устроило. Очевидно, что ФРС не позволила пообещать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики все еще довольно сильная экономическая статистика, поэтому, вероятно, инвесторы, оправившись от разочарования, начнут еще пристальнее следить за новыми публикациями макроданных и ожидать изменения риторики регулятора", - считает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

По мнению Кирсановой, "новостей с полей нового раунда торговых переговоров в Шанхае в СМИ было немного, что дает основания предположить, что прорыва пока не случилось, и сторонам предстоит длительный период обсуждений торговых вопросов. Но тот факт, что Китай официально пообещал увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, все же вселяет надежду на продуктивность дальнейшего диалога. Тем не менее, вчерашнее заседание Федрезерва перетянуло на себя весь интерес инвесторов, оставив без внимания или нивелировав остальные события и статистику. Так, несмотря на данные Минэнерго США об очередном, уже седьмом подряд, сокращении запасов нефти (на 8,5 млн баррелей), стоимость Brent падает. Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся, после заявления Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки, долларом обеспечила снижение курса рубля".

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что "ФРС снизила ставку, но рынки ожидали большего. Разовая акция никоим образом не устраивает оптимистов, так как никаких существенных изменений в ожидания будущего не вносит. Соответственно, на рынках преобладают негативные настроения. Между тем, снижение ставки все же означает для банковского сектора то, что безопасный заработок на американских казначейских обязательствах уже не столь выгоден, как прежде. На этом фоне бумаги Сбербанка оказались в лидерах падения, хотя также стоит вспомнить отчетность по МСФО за первое полугодие, которая подтвердила тенденцию к замедлению роста прибыли. Европейские индексы начинали день со снижения, но затем смогли выправить ситуацию. Лучшим сектором в Европе были финансовые услуги, а вот на противоположном полюсе оказались базовые материалы. Разовое снижение ставки ФРС хоть и сокращает потенциальную прибыль финансовых организаций от инвестирования в инструменты с низким риском, но, как минимум, оставляет эту прибыль на относительно высоком уровне".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 40,68 млрд рублей (из них 12,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и около 7,36 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 августа 2019 года 19:25
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти
Москва. 1 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, усилившей падение в условиях роста доллара на Forex.    читать дальше
.
01 августа 2019 года 19:00
Предпосылок для роста фондового рынка РФ в августе на фоне усиления оттока капитала из акций EM недостаточно - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:50
Цены евробондов РФ снижаются следом за площадками ЕМ после решения ФРС
Москва. 1 августа. Большинство выпусков российских еврооблигаций в четверг немного дешевеет, аналогичное снижение наблюдается и на других площадках emerging markets, после решения ФРС США по ставке. Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.    читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:25
"БКС Глобал Маркетс" поднял оценку акций Яндекса на 4% и GDR Mail.ru на 3%, рейтинг - "покупать"
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $47, глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru - с $32 до $33 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 18:01
Рекомендуем во втором полугодии увеличить в портфелях долю акций США и развивающихся рынков - ITI Capital
Мировые фондовые рынки продолжают колебаться у рекордных максимумов, получая поддержку от превосходящей ожидания прибыли компаний в Европе и США. Большинство рынков находится в зеленой зоне, говорится в комментарии ITI Capital. "Для нас это означает необходимость увеличения в портфелях доли...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 17:39
Sberbank CIB поднял оценку ADR Норникеля на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $26,2 до $26,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Как пишут аналитики Sberbank Investment Research Ирина...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 17:19
Риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар - ITI Capital
"Мы считаем, что в целом риски для рубля в августе ограничены - курс не превысит 64 руб. за доллар, курс до конца года - до 65 руб. Локальные риски для рубля ограничены ввиду того, что давление на валютный баланс не будет значительным, так как закончились дивидендные выплаты и основной период...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 16:47
Привлекательность отечественной валюты для стратегии carry trade может снизиться - УК "Райффайзен Капитал"
"Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся после заявления Дж.Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки долларом обеспечила снижение курса рубля на 0,5%, почти до 64 руб./$. И это неудивительно: если ожидаемое совокупное понижение ставки ЦБ РФ в 2019 году составит 75 б.п., а ФРС -...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 16:29
Объявление об обратном выкупе акций банка "Санкт-Петербург" на $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций - Альфа-банк
Объявление банком "Санкт-Петербург" об обратном выкупе акций на сумму $10 млн позитивно в краткосрочной перспективе для акций банка, говорится в обзоре Альфа-банка. "Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" одобрил обратный выкуп 12 млн акций по цене 53,5 руб. за акцию. Общая сумма обратного...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:48
Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС
Москва. 1 августа. Доллар ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС США и решения американского регулятора снизить ставку.    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:46
До начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65/$ - ГК "ФИНАМ"
"После достаточно благоприятного июля август для рубля может стать менее спокойным месяцем, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. - Основные риски будут исходить со стороны внешних финансовых площадок, где смена настроений после бурного роста в последние месяцы может оказать давление на...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:31
Основным преимуществом российской валюты является относительно высокая доходность ОФЗ - БКС
"Рубль на старте сессии показал нисходящий импульс, обновив месячный минимум в паре с долларом, но после этого начал восстанавливаться. Пара EUR/RUB в начале торгов пыталась подрасти, но затем вернулась к дневному минимуму, неся небольшие потери на фоне снижения евро на внешнем рынке. Основным...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 15:15
Большого желания продавать у участников фондовых торгов не наблюдается - ИК "ФИНАМ"
"Текущая динамика российского рынка акций однозначно указывает на его силу, и даже с учетом снижения индексов большого желания продавать у участников торгов не наблюдается. Индекс МосБиржи снижается на 0,4%, валютный РТС - на 0,9%", - отмечает в комментарии директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 14:59
Valero Energy поделится прибылью с инвесторами - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям компании Valero Energy - одного из крупнейших независимых нефтепереработчиков США. Отмечая недооцененность компании и дружественную политику по отношению к инвесторам, аналитики ГК "ФИНАМ" сохранили рекомендацию "Покупать" по акциям Valero...    читать дальше
.
01 августа 2019 года 14:43
На следующей неделе ожидаем нефть Brent в диапазоне 62-64 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent в течение недели локально поддерживалась ожиданиями снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Однако выйти выше 65 долл./барр. не удалось. Регулятор не дал рынку четкого сигнала на длительный цикл снижения ставок, что было негативно воспринято...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.