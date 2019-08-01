Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%, несмотря на наметившийся отскок мировых площадок

Москва. 1 августа. Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2729,42 пункта (-0,37%), индекс РТС - 1346,40 пункта (-1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали в целом негативную динамику в пределах 1,7%.

В частности, подешевели акции Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7%, "префы" снизились в цене на 1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,2%), АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Вместе с тем выросли в цене "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7%), а также обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение российских акций в начале торгов 1 августа стало следствием первой негативной реакции мировых рынков, в том числе нефтяных площадок, на итоги состоявшегося накануне заседания Федеральной резервной системы США. ФРС по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов, поскольку ранее большинство экспертов ожидали как минимум еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в четверг вслед за падением индексов в США на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ, а также из-за завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

В свою очередь цены на нефть, снижавшиеся в начале дня на разочаровывающих итогах заседания ФРС, ускорили падение в четверг вечером после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,8% - до $63,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 2,9% - до $56,87 за баррель. Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

Вместе с тем европейские фондовые площадки после падения предыдущих нескольких дней демонстрируют в четверг умеренный отскок - основные фондовые индексы региона подрастают на 0,3-0,8%, за исключением британского FTSE, снизившегося на 0,03%. Банк Англии по итогам августовского заседания не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75% годовых. Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($526,5 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Все решения банка совпали с ожиданиями рынка.

Кроме того, американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в четверг после обвала накануне, индикаторы к моменту закрытия торгов в России прибавляли от 1% до 1,4%. "Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент США в соцсети Twitter. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру". Теперь внимание рынка направлено на статданные по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики ожидают, что отчет Минтруда укажет на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "в четверг российский фондовый рынок возобновил негативную динамику. Поводом к продажам послужило снижение внешних рынков, произошедшее сразу после решения ФРС снизить ставку и комментариев, сопутствовавших решению и показавших отсутствие у регулятора четкой стратегии и уверенности в своем понимании экономики. В глазах инвесторов это повысило уровень неопределенности относительно дальнейших шагов регулятора. В результате еще в среду американские индексы потеряли более 1%. Также негативная динамика наметилась и на рынке энергоносителей, где уже в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже $64 за баррель. При этом в Европе основные индексы в рамках сегодняшней сессии к вечеру продемонстрировали позитивную динамику, а в США Dow Jones и S&P 500 в первые часы торгов отыграли большую часть потерь среды. Однако этого оказалось недостаточно для роста нашего рынка, и негатив с рынка энергоносителей перевесил. Аутсайдерами торгов выступили акции Сбербанка и "Норникеля". Лучше рынка торговались "Газпром нефть" и "Татнефть".

"В четверг российский фондовый рынок снизился. Инвесторов разочаровало заявление главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что вчерашнее снижение базовой ставки было не началом нового раунда смягчения монетарной политики, а ее временной корректировкой в непростых экономических условиях. Таким образом, реакция рынков показала, что участники торгов закладывали в свои прогнозы явно не одно снижение ставки, и решение ФРС их явно не устроило. Очевидно, что ФРС не позволила пообещать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики все еще довольно сильная экономическая статистика, поэтому, вероятно, инвесторы, оправившись от разочарования, начнут еще пристальнее следить за новыми публикациями макроданных и ожидать изменения риторики регулятора", - считает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

По мнению Кирсановой, "новостей с полей нового раунда торговых переговоров в Шанхае в СМИ было немного, что дает основания предположить, что прорыва пока не случилось, и сторонам предстоит длительный период обсуждений торговых вопросов. Но тот факт, что Китай официально пообещал увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, все же вселяет надежду на продуктивность дальнейшего диалога. Тем не менее, вчерашнее заседание Федрезерва перетянуло на себя весь интерес инвесторов, оставив без внимания или нивелировав остальные события и статистику. Так, несмотря на данные Минэнерго США об очередном, уже седьмом подряд, сокращении запасов нефти (на 8,5 млн баррелей), стоимость Brent падает. Дешевеющая нефть вкупе с укрепившимся, после заявления Пауэлла об отсутствии планов о дальнейшем снижении ставки, долларом обеспечила снижение курса рубля".

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что "ФРС снизила ставку, но рынки ожидали большего. Разовая акция никоим образом не устраивает оптимистов, так как никаких существенных изменений в ожидания будущего не вносит. Соответственно, на рынках преобладают негативные настроения. Между тем, снижение ставки все же означает для банковского сектора то, что безопасный заработок на американских казначейских обязательствах уже не столь выгоден, как прежде. На этом фоне бумаги Сбербанка оказались в лидерах падения, хотя также стоит вспомнить отчетность по МСФО за первое полугодие, которая подтвердила тенденцию к замедлению роста прибыли. Европейские индексы начинали день со снижения, но затем смогли выправить ситуацию. Лучшим сектором в Европе были финансовые услуги, а вот на противоположном полюсе оказались базовые материалы. Разовое снижение ставки ФРС хоть и сокращает потенциальную прибыль финансовых организаций от инвестирования в инструменты с низким риском, но, как минимум, оставляет эту прибыль на относительно высоком уровне".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 40,68 млрд рублей (из них 12,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и около 7,36 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").