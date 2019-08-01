Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на фоне усилившей снижение нефти

Москва. 1 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне нефти, усилившей падение в условиях роста доллара на Forex.

Курс доллара США составил 63,92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (ранее к ходе торгов доллар кратковременно превышал 64 руб./$1 впервые с 19 июня). Евро при этом стоил 70,69 руб./EUR1, подорожав на 19,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,75 копейки - до 66,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усилившей падение нефти. Негативным фактором для рынка остается укрепление курса доллара США к евро на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны.

Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. Решение ФРС вызвало разочарование инвесторов и критику со стороны президента США Дональда Трампа.

"Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент в соцсети Twitter. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру".

Теперь внимание рынка направлено на статданные по рынку труда США, которые будут обнародованы в пятницу. Аналитики ожидают, что отчет Минтруда укажет на рост числа рабочих мест в июле на 165 тыс. после повышения на 224 тыс. в мае, а также на снижение безработицы до 3,6% с 3,7%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин, рубль снижается на торгах четверга в условиях сниженной активности участников из-за сезона отпусков и роста доллара на глобальном рынке. "Большинство участников американского рынка также уходит в отпуск в августе, поэтому рынки находятся в дрейфующем состоянии. Что касается вчерашнего решения ФРС и пресс-конференции Пауэлла, то их можно расценить как неофициальное признание начала кризиса, в том числе мирового. Хотя они и пытаются словесно нивелировать признаки кризиса, они понимают, что экономика находится в перегретом состоянии. Вчерашнее снижение ставки стало первым за 11 лет, и это тревожный признак. Не исключено, что еще одно снижение состоится в сентябре, и если оно состоится, то это можно будет считать официальным началом цикла снижения ставок. Это выльется в заметную коррекцию по всем рынкам, включая внутренний валютный", - отметил Маришин.

"Рубль находится под давлением на торгах в четверг. Председатель ФРС заявил о том, что снижение ставки может быть разовым мероприятием, так как условий для длительного цикла смягчения денежной политики пока нет. Соответственно, надежды на слабый доллар не оправдались, поэтому "горячие" деньги начали выходить из рискованных активов. В начале месяца рубль также испытывает снижение спроса. Август является высоким месяцем для отпусков, что также предполагает повышенный спрос на валюту. В остальном условия для рубля существенно не поменялись", - подчеркнул аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть ускорили падение в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных по промышленному сектору в США. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 2,49% - до $63,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 3,16% - до $56,73 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле понизился до 51,2 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индекс снизился по итогам четвертого месяца подряд и опустился до минимального уровня с августа 2016 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 августа на 41,68 копейки, до 63,834 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,28 копейки, до 70,4727 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 44,21 копейки по отношению к среде и составил 63,8733 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 44,13 копейки и составил 63,9116 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 830,695 млн, из которых $780,043 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 50,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 23,84 копейки по отношению к среде, до 70,4447 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 13,16 копейки и составил 70,5388 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR880,107 млн, из которых EUR298,343 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR581,764 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,5% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 7,54% годовых. В то же время ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых.