Цены евробондов РФ снижаются следом за площадками ЕМ после решения ФРС

Москва. 1 августа. Большинство выпусков российских еврооблигаций в четверг немного дешевеет, аналогичное снижение наблюдается и на других площадках emerging markets, после решения ФРС США по ставке. Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

Исключение составили еврооблигации РФ с погашением в 2047 году, демонстрирующие небольшой рост.

Цены US Treasuries показывают положительную динамику, что в итоге ведет к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 31 июля и составила 112,68% от номинала, доходность почти не изменилась к закрытию среды и осталась на отметке 3,06% годовых.

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 10 базисных пунктов относительно итогов 31 июля, составив 100,48% от номинала. Их доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 1,78% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 5 базисных пунктов, составив 128 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году опустились по отношению к среде на 30 базисных пунктов - до 122,27% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,37% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 23 базисных пункта, до 118,08% от номинала (доходность увеличилась на 1 пункт - до 4,36% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились по отношению к среде и составили 107,51% от номинала, что соответствует доходности 3,5% годовых (доходность также осталась на прежнем уровне), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 11 базисных пунктов, до 107,36% от номинала (доходность увеличилась на 2 пункта - до 2,96% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 8 базисных пунктов, подорожав до 112,47% от номинала (доходность уменьшилась на 1 пункт и составила 4,46% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году уменьшился на 9 пунктов, до 104,4% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,6% годовых).

"Какого-то особого влияния на рынок государственных еврооблигаций решение ФРС США не оказало, так как произошедшее снижение процентной ставки уже было заложено в котировки. Консенсус-прогноз с очень высокой вероятностью исходил из того, что ставка будет снижена именно на 25 базисных пунктов. В принципе, заседание американского регулятора прошло в рамках ожиданий, единственный момент которых настораживает, это заметное укрепление доллара. Американская валюта, будучи защитным активом, растет на беспокойстве ФРС относительно состояния мировой экономики. Это зафиксировано и в пресс-релизе ФРС, и в выступлении главы регулятора Джерома Пауэлла, и далее оно передается инвесторам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.