Предпосылок для роста фондового рынка РФ в августе на фоне усиления оттока капитала из акций EM недостаточно - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 31 июля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что усиление оттока капитала из фондов акций развивающихся рынков (EM) на фоне не очень мягкого тона Федеральной резервной системы (ФРС) и укрепления доллара США не создает предпосылок для дальнейшего роста российского фондового рынка в августе.

"Российские акции с 25 по 31 июля 2019 года понесли серьезные потери - $91 млн. Причиной столь внушительного оттока капитала стал вывод капитала со стороны крупнейших фондов GEM", - говорится в обзоре. По оценке экспертов, чистый отток капитала из акций РФ со стороны фондов GEM составил $67 млн. "Более того, в последние два дня оттоки были наиболее выраженными, хотя и не были сосредоточены в одном фонде. Отчетная неделя стала худшей для потоков ETF с середины мая. Динамика потоков приобрела однозначно негативный характер, что предполагает риск дальнейшего снижения рынка - укрепление доллара США никогда не оказывало поддержки развивающимся рынкам и российским акциям, в частности", - говорится в обзоре.

Активность торгов среди розничных инвесторов в течение отчетной недели была низкой, так как летнее затишье усугубилось нежеланием локальных инвесторов открывать новые позиции до заседания ФРС. Институциональные потоки с небольшим перевесом склонились в сторону покупок: на каждый $1 продаж пришлось $1,4 покупок. "Розничные инвесторы ожидают направления от глобальных рынков после недостаточно мягкой риторики ФРС. На текущих ценовых уровнях фундаментально рынок остается в зоне, соответствующей рекомендации "держать", - пишут эксперты.