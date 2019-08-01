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Главная / Мнения аналитиков / "БКС Глобал Маркетс" поднял оценку акций Яндекса на 4% и GDR Mail.ru на 3%, рейтинг - "покупать"
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01 августа 2019 года 18:25
"БКС Глобал Маркетс" поднял оценку акций Яндекса на 4% и GDR Mail.ru на 3%, рейтинг - "покупать"
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $45 до $47, глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru - с $32 до $33 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Яндекс" и Mail.ru продолжают демонстрировать уверенный рост рекламной выручки благодаря увеличению доли онлайн-сегмента в рекламных бюджетах, несмотря на общее замедление рынка. Результаты за второй квартал 2019 года подтвердили позитивные тренды в EBITDA: в случае "Яндекса" сегмент такси вышел в плюс, а убытки от экспериментальных направлений сократились; у Mail.ru улучшилась рентабельность игр по сравнению с предыдущим кварталом, и мы считаем эти тренды устойчивыми. Динамика рекламного рынка ухудшилась, однако вероятно улучшение динамики во второй половине текущего года, поскольку сейчас показатели выглядят слишком негативно даже с учетом слабого потребительского спроса. Поддержку цифровой рекламе продолжит оказывать благоприятное изменение структуры маркетинговых бюджетов", - пишет эксперт. По мнению Сухановой, инициатива по ограничению иностранного владения в интернет-сегменте вызвала возражения у правительства и компаний и вряд жизнеспособна. Однако это часть тренда на повышение интереса со стороны законодателей к акционерной структуре крупных интернет компаний, при этом "Яндекс" обычно вызывает больше вопросов, чем Mail.ru, отмечает она. "Вряд ли этот тренд приведет к принудительным изменениям в структуре акционеров "Яндекса", учитывая текущую риторику чиновников. Более реалистично, на наш взгляд, изменение в капитале, которое бы повлияло на голосующие доли при неизменных экономических, что было бы в целом нейтрально для миноритариев, если бы сохранилась прозрачность и "ДНК" (корпоративная культура, стратегия и т.д. - прим. ИФ) компании ", - пишет аналитик "БКС Глобал Маркетс". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Mail.ru - 33,00 (текущая цена - 25,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Яндекс (для акций) - 47,00 (текущая цена - 39,2), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс
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