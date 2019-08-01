Рекомендуем во втором полугодии увеличить в портфелях долю акций США и развивающихся рынков - ITI Capital

Мировые фондовые рынки продолжают колебаться у рекордных максимумов, получая поддержку от превосходящей ожидания прибыли компаний в Европе и США. Большинство рынков находится в зеленой зоне, говорится в комментарии ITI Capital.

"Для нас это означает необходимость увеличения в портфелях доли акций против облигаций с умеренного уровня до высокого, и увеличение доли не только бумаг ряда циклических секторов, таких как IT и поставщики второстепенных товаров и услуг (consumer discretionary), но и финансовой отрасли, не только рынка облигаций развивающихся стран, но и акций, и валюты, - отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. - Перспектива жесткого Брексита 31 октября сохраняется - новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдвинул на переговорах неосуществимые условия, а его кабинет нацелен довести выход из ЕС до конца.

Торговое и технологическое противостояние США и Китая остается самым значительным геополитическим риском - выдвигаемые Вашингтоном требования слишком комплексные, чтобы получить осуществление".

Во втором полугодии, по мнению эксперта, стоит ждать равномерного повышения стабильности роста в условиях проводимого мировыми Центробанками цикла смягчения. В связи с этим Искандер Луцко рекомендует увеличить в портфелях долю акций США и развивающихся рынков (увеличить дюрацию в высокодоходных валютах Латинской Америки).

"Также следует открыть длинные позиции по золоту - к этому располагают ожидания того, что снижение реальных процентных ставок продолжится и в 2020 г. в условиях снижения Центробанками номинальных ставок и незначительного успеха в повышении инфляции.

Различные защитные стратегии также можно применять независимо от месяца, хотя текущую конъюнктуру рынка нужно учитывать. Наши актуальные рекомендации по защитным инструментам включают покупку структурных продуктов на акции российских или зарубежных компаний, обеспечивающих защиту капитала и долю в прибыли от роста котировок", - заключает инвестиционный стратег ITI Capital.