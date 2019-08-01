Рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС

Москва. 1 августа. Доллар ускорил темпы роста, евро развернулся вверх и тоже повышается на "Московской бирже" в четверг днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики валют emerging markets после заседания ФРС США и решения американского регулятора снизить ставку.

Курс доллара США составил 63,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (ранее к ходе торгов доллар кратковременно превышал 64 руб./$1 впервые с 19 июня). Евро при этом стоил 70,57 руб./EUR1, подорожав на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,49 копейки - до 66,93 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 2 августа на 41,68 копейки, до 63,834 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,28 копейки, до 70,4727 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару и развернулся вниз к евро на фоне негативной динамики валют emerging markets после решения ФРС США по ставке. Американский регулятор снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года, оно совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка.

При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ранее большинство экспертов ожидали еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Федрезерва о сокращении ставки всего на 0,25 п.п. По его словам, ЦБ допустил ошибку, не объявив "длительный и агрессивный цикл снижения ставок". Американский рынок акций упал на итогах заседания ФРС и заявлениях Пауэлла.

"Как обычно, Пауэлл подвел нас, - написал президент в соцсети. - Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва, что это начало длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран по всему миру".

В августе ФРС возьмет паузу: следующее заседание комитета по открытым рынкам пройдет только 17-18 сентября и будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов.

"Российская валюта снижается к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран, торгуясь около 64 руб./$. (. . .) Пока риторика ФРС не привела к существенному пересмотру ожиданий рынка по дальнейшей траектории процентных ставок Федрезерва. Однако если представители ФРС продолжат настаивать на отсутствии необходимости перехода к полноценному циклу снижения ставок, это может привести к более весомым изменениям в ожиданиях рынка, что ударит по валютам и активам развивающихся стран. В таком сценарии рубль, с учетом сезонного снижения сальдо текущего счета, окажется под давлением и вряд ли сможет удержаться ниже уровня 64 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В соответствии с нашими ожиданиями рубль накануне ослаб к доллару и укрепился к евро по итогам заседания ФРС, отыгрывая движение ключевых валют на глобальном валютном рынке. Итоги заседания ФРС создают предпосылки для сохранения крепких позиций доллара на горизонте ближайших месяцев. Это временно ограничивает возможности рубля устойчиво вернуться ниже отметки 63 в паре с долларом. Перспективы укрепления от текущих отметок по-прежнему сохраняются в паре с евро. Сегодня фактор выплаты дивидендов "Газпрома" (MOEX: GAZP) может создать дополнительное давление на российскую валюту в связи с возможной их частичной обратной конвертацией", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"На фоне публикации итогов заседания индекс доллара (DXY) обновил максимумы с 2017 года, подбираясь к отметке в 99 пунктов. Основная группа валют развивающихся стран продемонстрировала умеренное ослабление, а пара "доллар-рубль" вернулась выше отметки в 63,50 руб./$1. При этом, с нашей точки зрения, какого-либо принципиального изменения отношения к emerging markets после объявления итогов заседания не произошло. Итоги заседания Федрезерва воспринимаем для рубля лишь локально негативно. В паре "доллар-рубль" на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 63,30-64 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Участники рынка также продолжают следить за американо-китайскими торговыми отношениями. Днем ранее очередной раунд переговоров США и Китая по вопросам торговли завершился без каких-либо прорывов, сообщает MarketWatch.

Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Нефтяной рынок продолжает опускаться днем в четверг на фоне укрепления курса доллара, вызванного реакцией на заявления Пауэлла. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,42% - до $64,36 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижались на 1,47% - до $57,72 за баррель.

Инвесторы были разочарованы тем, что Федрезерв исключил агрессивную кампанию по смягчению денежно-кредитной политики. Вместо этого Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны. На фоне заявлений Пауэлла курс доллара США поднимается к евро на 0,36%, до $1,1036 за евро впервые с мая 2017 года. Укрепление доллара является негативным фактором для нефтяного рынка.

Между тем в среду министерство энергетики США сообщило о снижении товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,46% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 7,5% годовых, ставка на срок 1 месяц отступила на 2 б.п. - до 7,54% годовых. В то же время ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 7,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых.