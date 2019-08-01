До начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65/$ - ГК "ФИНАМ"

"После достаточно благоприятного июля август для рубля может стать менее спокойным месяцем, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. - Основные риски будут исходить со стороны внешних финансовых площадок, где смена настроений после бурного роста в последние месяцы может оказать давление на стоимость нефти и ослабить позиции рубля. Однако на стороне российской валюты по-прежнему остается фактор мягкой монетарной политики ведущих мировых Центробанков и сохраняющаяся привлекательность отечественного долгового рынка для иностранных инвесторов. В связи с этим до начала осени рубль может торговаться в диапазоне 62,50-65/$".